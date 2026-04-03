Jupiter i Venera, planete sreće i obilja, u aprilu donose posebno povoljne prilike za četiri horoskopska znaka. Jupiter, koji se smatra glavnom planetom novca i prosperiteta, krenuo je direktno 9. marta i početkom aprila dobija na snazi. Dana 4. aprila prvi put ide direktno još od novembra 2025. godine, kada je započeo retrogradno kretanje.

Njegov boravak u znaku Raka unosi pozitivnu energiju u dom, porodicu i emotivni život, pomažući mnogima da se povežu sa svojim najdubljim osećanjima. Ovaj tranzit posebno pogoduje ženama i podstiče razvoj u oblasti porodice, nekretnina, kao i emocionalni i intuitivni napredak, iako će neki znakovi imati više koristi od drugih.

Venera, druga planeta koja simbolizuje obilje, upravlja ne samo bogatstvom i materijalnim vrednostima, već i ljubavlju, lepotom, društvenim životom i ličnim vrednostima. Tokom aprila prolazi kroz znak Bika sve do 24. aprila, nakon čega prelazi u Blizance, gde će ostati do 19. maja. Zajednički uticaj Jupitera i Venere tokom celog meseca privlači veliku sreću i obilje za četiri horoskopska znaka.

Bik

Za Bikove se naglašava rast prihoda i unapređenje različitih životnih oblasti. Jupiter se direktno kreće kroz treću kuću, koja je povezana sa komunikacijom, okruženjem, kraćim putovanjima i idejama. U ovom periodu mogu se javiti izuzetno dobre ideje za povećanje zarade ili unapređenje svakodnevnog života. Takođe je moguće jačanje odnosa sa braćom, sestrama i bližom rodbinom, kao i češće druženje.

Komunikacione sposobnosti mogu biti izraženije nego inače, što olakšava drugima da razumeju vaše stavove i steknu poverenje u vaše ideje. Ova pozicija podstiče napredak kroz svakodnevne kontakte, razmenu informacija i optimizam, pa je povoljna za pisanje, predavanja i javne nastupe. Jupiter u Raku je u skladnom odnosu sa znakom Bika i u određenom trenutku pravi povoljan aspekt sa Suncem svakog Bika, donoseći korisne i pozitivne okolnosti.

Venera u Biku boravi u vašoj prvoj kući do 24. aprila. Kako prva kuća upravlja ličnim izgledom, u ovom periodu možete se osećati i izgledati veoma privlačno, a ovaj tranzit doprinosi i lakšem privlačenju drugih ljudi. Povećava se samopouzdanje, što se jasno primećuje i u vašem nastupu, pa je ovo izuzetno povoljan položaj Venere za vas.

Blizanci

Ulaskom Venere u Blizance, njen uticaj prelazi u vašu drugu kuću novca, što dodatno može osnažiti vaše samopouzdanje i pozitivno uticati na finansije. Kombinacija Jupitera i Venere donosi period proširenih mogućnosti, većeg luksuza i finansijskog napretka, pa bi april mogao biti jedan od najboljih meseci u godini.

Za Blizance, april donosi finansijsku sreću i materijalni rast. Jupiter se ovog meseca kreće direktno kroz vašu drugu kuću novca, donoseći povećane prilike za zaradu, jačanje samopouzdanja i stabilnost u materijalnom smislu. Takođe, ovo je period kada možete preispitati sopstvene vrednosti i doneti važne odluke o budućnosti, uključujući i pametna ulaganja.

Venera veći deo meseca provodi u Biku, u vašoj dvanaestoj kući, što može podstaći duboko emotivno isceljenje i duhovni razvoj. Moguća je pojava bezuslovne ljubavi prema drugima, ali i skriveni izvori prihoda. Ovaj tranzit može ukazivati i na diskretnu ljubavnu vezu ili potrebu za povlačenjem i vremenom provedenim u samoći.

Dana 24. aprila, Venera ulazi u Blizance, odnosno vašu prvu kuću, što se dešava jednom godišnje i predstavlja period kada se pokazujete u najboljem svetlu. Ovo može povećati samopouzdanje i pozitivno uticati na način na koji vas drugi doživljavaju. Moguće je da ćete želeti da sebi priuštite luksuzne stvari ili unapredite svoj izgled kroz odeću i nakit, dok će vas lepota u svim oblicima posebno privlačiti.

Rak

Za Rakove, april donosi veću udobnost i zadovoljstvo u domu. Jupiter se nalazi direktno u vašoj prvoj kući, što se dešava jednom u dvanaest godina. U vašem znaku, njegova energija dolazi do punog izražaja, pa se naglašavaju teme doma, porodice i lične sigurnosti. Moguće su odluke vezane za kupovinu nekretnine ili unapređenje životnog prostora.

Sve što preduzmete u cilju povećanja lične stabilnosti može doneti dugoročne koristi. Ovaj tranzit često donosi osećaj da se nalazite na pravom mestu u pravo vreme, otvarajući vrata značajnim prilikama i obeležavajući veoma srećan period.

Venera tokom većeg dela meseca boravi u Biku, u vašoj jedanaestoj kući, što podstiče ostvarenje želja, ciljeva i jačanje odnosa sa prijateljima. Prilike mogu dolaziti upravo kroz društvene kontakte. Kako je Venera vladar Bika, njen položaj je posebno snažan, pa ovog meseca imate podršku obe planete koje simbolizuju obilje.

Ulaskom Venere u Blizance 24. aprila, njen uticaj prelazi u vašu dvanaestu kuću, što donosi mogućnost oslobađanja od starih emotivnih tereta. Vreme provedeno u samoći može biti ispunjujuće, a u nekim slučajevima ovaj položaj ukazuje i na tajnu ljubav.

Ribe

Za Ribe, april predstavlja period romantike i uspeha. Jupiter se kreće direktno kroz vašu petu kuću ljubavi, što povećava šanse za romantična poznanstva, posebno ako ste slobodni. Ova kuća je povezana i sa zadovoljstvom, kreativnošću i decom, pa donosi prilike za radost i lično ispunjenje bez obzira na trenutni status veze.

Ako se bavite umetnošću ili kreativnim radom, ovaj tranzit može unaprediti vaše sposobnosti i otvoriti nove mogućnosti za uspeh. Ovo je vreme za uživanje, igru i povezivanje sa sopstvenom spontanošću. Takođe je povoljno za rad sa decom ili planiranje porodice.

Venera u Biku tokom većeg dela meseca boravi u vašoj trećoj kući, što pozitivno utiče na komunikaciju, kraća putovanja i svakodnevne aktivnosti. Odnosi sa okruženjem mogu postati prijatniji, a moguće je i češće druženje sa porodicom ili komšijama.

Kada 24. aprila pređe u Blizance, Venera ulazi u vašu četvrtu kuću, koja je povezana sa domom i unutrašnjim osećajem sigurnosti. Moguće su promene u životnom prostoru, preseljenje ili češća okupljanja u kući. Ovaj period donosi osećaj harmonije, udobnosti i emocionalne stabilnosti, čineći april izuzetno povoljnim mesecom za vas.

