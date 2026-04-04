Bebe rođene u septembru, oktobru i novembru imaju manju verovatnoću da tokom prvih nedelja života dobiju teške sezonske infekcije. Majke koje su tokom letnje trudnoće unosile velike količine vitamina doprinose jačanju dečijeg imuniteta i postavljaju čvrst osnov za duži životni vek.

Naučna istraživanja o vezi meseca rođenja i dugovečnosti

Istraživači sa Univerziteta u Čikagu analizirali su podatke hiljada stogodišnjaka kako bi proverili mitove o starenju. Studija objavljena u časopisu Journal of Aging Research pokazuje da osobe rođene između septembra i novembra imaju znatno veće šanse da dožive stotu u poređenju sa onima rođenim u martu.

Leonid Gavrilov i njegov tim uporedili su stogodišnjake sa njihovom braćom, sestrama i supružnicima. Rezultati pokazuju da deljenje istog genetskog koda i uslova odrastanja ne garantuje jednak životni vek. Braća i sestre rođeni tokom jeseni često nadžive ostale članove porodice.

Ovi podaci jasno pokazuju da rani uticaji na ljudsko starenje počinju još u majčinom stomaku i nastavljaju se tokom prvih dana nakon rođenja. Razumevanje veze između meseca rođenja i dugovečnosti menja naš pogled na ljudsko zdravlje.

Prolećne bebe ređe ostvaruju najduži životni vek jer deca rođena u martu ili aprilu prolaze kroz surove zimske periode tokom ključnih faza razvoja u stomaku. Tokom zime majke su istorijski imale manju dostupnost svežeg voća i povrća, a izloženost suncu bila je minimalna. Prvih nekoliko meseci života prolećne bebe provode tokom vrelih letnjih dana, kada su crevne infekcije i dehidratacija česti i mogu ozbiljno ugroziti organizam.

Iako danas postoje moderna medicina i suplementi, rani biološki uticaji ostaju trajno zapisani u telu. Bebe rođene u jesen izbegavaju ove ekstremne stresove jer njihove majke tokom leta akumuliraju sunce i hranljive materije, što novorođenčetu daje značajan biološki kapital. Zbog toga su upravo one najčešće one koje dožive stotu.

