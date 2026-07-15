Bez obzira da li se odlučite za pileću ili svinjsku džigericu, uz nekoliko jednostavnih saveta možete postići savršenu kombinaciju hrskave korice i mekane, sočne unutrašnjosti.

Ako pripremate svinjsku džigericu, preporučuje se da je prethodno marinirate u senfu, jer će tako dobiti bogatiji ukus i prijatnu aromu. Za obe vrste džigerice najvažnije je da se prže na odgovarajućoj temperaturi, kako bi ostale sočne i mekane, bez isušivanja i stvrdnjavanja.

Sastojci:

400–500 g pileće ili svinjske džigerice

2 jaja

oko 100 g brašna

oko 150 g prezli

1 kašika susama (po želji)

1 kašika senfa (za svinjsku džigericu)

so, biber i suvi začin po ukusu

ulje za prženje

Priprema:

Džigericu najpre operite, a zatim je pažljivo osušite papirnim ubrusom. Ukoliko koristite svinjsku džigericu, isecite je na komade debljine oko jednog centimetra, dok pileću možete ostaviti u većim komadima. Zatim je sa obe strane premažite tankim slojem senfa i ostavite da odstoji desetak minuta kako bi omekšala i dobila puniji ukus.

U međuvremenu pripremite sastojke za pohovanje. U jednu posudu sipajte brašno, u drugoj umutite jaja sa biberom i suvim biljnim začinom, a u treću sipajte prezle.

Svaki komad džigerice najpre uvaljajte u brašno, potom u umućena jaja, a zatim u prezle, pazeći da sa svih strana bude ravnomerno obložen.

U dublji tiganj sipajte dovoljno ulja i zagrejte ga na umerenoj temperaturi. Džigericu pržite po tri do četiri minuta sa svake strane, dok ne dobije zlatnosmeđu, hrskavu koricu. Nakon prženja prebacite je na tanjir obložen papirnim ubrusom kako bi se uklonio višak masnoće.

Posolite je tek kada je gotova, jer će tako zadržati mekoću i sočnost.

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