Problem sa glodarima je jedna od onih glavobolja koja se veoma brzo može oteti kontroli.

Jedne nedelje u dvorištu imate nekoliko nepoželjnih miševa ili pacova, a već sledeće oni su pronašli put unutra — pretražuju police sa namirnicama, grickaju uskladištenu posteljinu, zagađuju hranu i iznenada pretrčavaju preko poda dok su vam gosti u poseti. Dosadno su inteligentni, izbegavaju zamke, provlače se kroz neverovatno male otvore i razmnožavaju se brže od zečeva.

Često je upravo vaše dvorište ono što privlači glodare u vaš prostor. Čak i uredno održavano zelenilo može da im pruži hranu, sklonište i mesta za skrivanje. Stručnjaci za kontrolu štetočina su otkrili koje karakteristike dvorišta najčešće privlače ove životinje.

Evo njihovih saveta.

Kante za smeće i kompost

Prve stvari u dvorištu koje treba pažljivo pregledati jesu kante za smeće i posude za kompost, jer one predstavljaju izvor hrane za glodare i druge divlje životinje.

Tifani Jap, direktorka za urbanu ekologiju pri Centru za biološku raznovrsnost, savetuje vlasnicima kuća da koriste kante sa poklopcima koji se dobro zatvaraju i da odmah poprave ili zamene napukle posude.

Hrana za kućne ljubimce

Još jedan čest izvor hrane za glodare jeste hrana za kućne ljubimce, zajedno sa vodom. „Hrana za ljubimce koja ostane napolju ne privlači samo glodare već i druge divlje životinje, što može dovesti do problema“, kaže Japova za sajt Martha Stewart. „Ne bi trebalo da ostaje napolju tokom noći.“ Čak i nekoliko razbacanih granula može postati lak obrok za miševe.

Ako se hrana za ljubimce drži napolju, Jap preporučuje da bude u zatvorenoj, sigurnoj posudi i da se prosuta hrana odmah pokupi.

Zaraslo žbunje i gusta pokrivenost tla

Isti izbori u uređenju dvorišta koji prostor čine bujnim i privatnim mogu istovremeno stvoriti savršena skrovišta za miševe. „Gusti ukrasni žbunovi uz temelje, velika površina bršljana ili pachysandre i visoke ukrasne trave predstavljaju idealan prostor za glodare jer im pružaju zaklon“, kaže Šejn Dutka, viši marketinški stručnjak za kompanije za kontrolu štetočina, uključujući ,,Advanced Pest Management". Takve guste biljke štite glodare od predatora poput jastrebova, sova i mačaka, istovremeno čuvajući gnezda od hladnoće i stvarajući zaštićene prolaze kojima mogu neprimećeno da se kreću.

Srećom, nije potrebno ukloniti svaki žbun ili pokrivač tla da bi dvorište bilo manje privlačno glodarima. Ključ je u stvaranju bolje vidljivosti.

„Otvorite prostor i napravite razmak“, kaže Dutka. Orezujte žbunje tako da bude izdignuto od zemlje, proredite gusti pokrivač tla i sprečite da biljke dodiruju kuću. Jedan od najefikasnijih koraka jeste stvaranje pojasa od 30 do 45 centimetara gole zemlje ili šljunka između biljaka i temelja. „Glodari ne vole da prelaze preko otvorenog prostora“, kaže on, dodajući da taj razmak takođe olakšava rano uočavanje rupa i izmeta.

Gomile drva za ogrev

Čak i najurednije složena gomila drva može predstavljati prijatno skrovište za glodare. „Gomila drva je bife koji se odvija usporeno“, kaže Danijel Boldvin, stručnjak za prevenciju štetočina i zaštitu životne sredine u kompaniji ,,Hawx Smart Pest Control". „Ona stvara mali ekosistem.“ Kako drvo stari, zadržava vlagu i počinje da se raspada. To privlači gljivice, mahovine i sitne biljke. One privlače male insekte, koji zatim privlače veće insekte, a oni dovode puževe, golaće i druge životinje. „U tom trenutku više nemate problem samo sa miševima i pacovima. Pozivate rakune, oposume i druge divlje životinje“, kaže on.

Drva za ogrev držite podignuta na stalku i najmanje šest metara udaljena od temelja kuće. Time se smanjuje vlaga, usporava propadanje drveta i uklanjaju skrivena mesta u kojima glodari vole da se gnezde. Pre unošenja cepanica u kuću, kratko ih pregledajte zbog znakova prisustva glodara, poput izmeta, materijala za gnezda ili tragova griženja.

Hranilice za ptice

Još jedan neočekivani poziv za glodare? Hranilica za ptice. „To je u suštini hranilica za glodare sa dnevnom maskom“, kaže Dutka. „Pacovi i miševi nisu zainteresovani za samu hranilicu. Privlači ih seme koje padne na zemlju ispod nje.“ Suncokret, proso i kukuruz predstavljaju stabilan izvor masne hrane koji glodarima može pomoći da prežive zimu i brže se razmnožavaju.

Kako bi smanjio interesovanje glodara, Boldvin preporučuje hranilice sa posudama za hvatanje semena, održavanje čistoće prostora ispod njih i postavljanje hranilica dalje od žbunja ili objekata koji pružaju zaklon. „Mešavine semena sa manje otpada takođe pomažu“, kaže on. Seme za ptice čuvajte u zatvorenoj metalnoj posudi, jer miševi mogu da progrizu mnoge plastične posude, a hranilice postavite najmanje 4,5 do 6 metara udaljene od kuće kako se prosuto seme ne bi nakupljalo uz temelje.

Voćke

Otpalo voće može delovati bezazleno, ali se brzo može pretvoriti u gozbu za glodare. Prezrele jabuke, breskve i drugo voće ostavljeno na zemlji predstavljaju lak izvor hrane, posebno krajem leta i u jesen, kada se miševi pripremaju za hladnije mesece. Kako bi dvorište bilo manje privlačno štetočinama, Gil Blum, entomolog iz kompanije ,,Standard Pest Management", preporučuje sakupljanje, pakovanje i bacanje opalog voća, kao i pravovremenu berbu zrelih plodova umesto da padnu i počnu da trule.

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