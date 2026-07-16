Antonela Rokuzo godinama važi za jednu od najpoznatijih supruga sportista, ali njen život nije obeležen samo brakom sa Lionelom Mesijem. Pored uspešne porodice i karijere u svetu mode, ističe se i svojim obrazovanjem, zbog čega je mnogi smatraju jednom od najobrazovanijih žena među partnerkama fudbalera.

Antonela i Mesi poznaju se još od detinjstva u argentinskom Rosariju, a svoju dugogodišnju ljubav krunisali su brakom 2017. godine. Danas imaju trojicu sinova i važe za jedan od najstabilnijih parova u svetu sporta.

Iako je zbog Mesijeve karijere preselila život u Barselonu, nije odustala od ličnog razvoja. Završila je studije i nastavila obrazovanje u oblasti stomatologije, a paralelno je izgradila uspešnu karijeru kao manekenka i influenserka. Na društvenim mrežama prati je više desetina miliona ljudi, gde često deli trenutke iz porodičnog života, treninga i saradnje sa poznatim modnim brendovima.

Tokom Mesijevih najvećih uspeha, uključujući osvajanje Svetskog prvenstva sa Argentinom 2022. godine, Antonela mu je bila najveća podrška. Zbog spoja obrazovanja, porodične posvećenosti i uspešne javne karijere, mnogi je smatraju primerom moderne žene koja uspešno balansira između privatnog i poslovnog života.