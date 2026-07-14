Jul nije samo vreme za uživanje u cvetovima i plodovima iz bašte, već i idealan period za letnju rezidbu biljaka. Iskusni baštovani ističu da pravilno orezivanje tokom leta pomaže biljkama da ostanu zdrave, zadrže lep oblik i naredne godine daju više cvetova i plodova.

Za razliku od zimske rezidbe, letnje orezivanje pomaže biljci da svoju energiju usmeri na razvoj novih izdanaka, formiranje cvetnih pupoljaka i kvalitetniji rod.

Lavanda traži pažljivo skraćivanje

Lavandu je najbolje orezati nakon završetka cvetanja, kada cvetovi počnu da blede. Biljku treba skratiti na oko 30 centimetara visine kako bi zadržala kompaktan oblik i podstakla rast novih izdanaka. Važno je izbegavati sečenje starog, odrvenelog dela bez listova, jer se lavanda iz tih delova teško obnavlja.

Ukrasni žbunovi za bogatije cvetanje

Nakon cvetanja, pažnju treba posvetiti i ukrasnim žbunovima. Kod lažnog jasmina preporučuje se uklanjanje najstarijih grana kako bi se biljka podmladila i dobila više svetlosti. Vajgeli će proređivanje starih izdanaka pomoći da razvije nove, snažnije grane koje će naredne godine doneti obilnije cvetanje.

Glicinija i klematis zahtevaju posebnu negu

Glicinija tokom leta razvija duge mladice koje treba skratiti na nekoliko listova. Ova rezidba ne samo da održava uredan izgled biljke već podstiče stvaranje novih cvetnih pupoljaka za narednu sezonu.

Kod ranocvetajućih sorti klematisa uklanjaju se suve, oštećene i preguste grane kako bi biljka bolje rasla i izgledala lepše.

Ruže će duže cvetati uz redovno uklanjanje precvetalih cvetova

Ruže koje cvetaju više puta godišnje treba redovno čistiti od precvetalih cvetova. Rez se pravi iznad prvog zdravog lista sa pet listića, okrenutog ka spolja. Na taj način biljka razvija nove cvetne izdanke i produžava period cvetanja.

Letnja rezidba čuva lepe žive ograde

Žive ograde poput šimšira, tise i kaline dobro podnose letnje oblikovanje. Redovnim skraćivanjem podstiče se gušći rast, a biljke ostaju uredne i ravnomerno razvijene.

Voćke koje treba orezati u julu

Letnja rezidba koristi i voćkama poput jabuka, krušaka, breskvi i kajsija. Potrebno je ukloniti vodopije, suve, polomljene i bolesne grane, kao i prorediti preguste delove krošnje. Tako plodovi dobijaju više svetlosti i vazduha, što doprinosi boljem sazrevanju i smanjuje rizik od bolesti.

Pravilno orezivanje u julu može biti ključan korak za zdraviju baštu i raskošnije cvetanje i rod u narednoj sezoni.