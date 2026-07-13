Problemi sa akumulatorom jedan su od najčešćih razloga zbog kojih automobil iznenada neće da upali. Nekada je krivac samo zaboravljeno svetlo u kabini, ali uzrok može biti i dotrajao akumulator koji polako gubi kapacitet.

Dobra vest je da stanje akumulatora možete okvirno da proverite i sami, bez odlaska kod majstora i bez posebnog alata.

Test koji može da uradi svaki vozač

Ako nemate voltmetar, postoji jednostavan način da proverite da li akumulator slabi.

Parkirajte automobil ispred zida ili garaže u mraku, ugasite motor i uključite kratka svetla. Posmatrajte snop svetlosti. Ako vrlo brzo primetite da svetla postaju slabija, postoji velika verovatnoća da akumulator gubi snagu i da mu je potreban pregled ili zamena.

Naravno, najpreciznije merenje daje voltmetar, ali njega nema svaki vozač pri ruci.

Jedna greška može da vas ostavi bez paljenja

Posebno obratite pažnju kada zaključavate automobil. Ako zaboravite da ugasite svetla ili vrata ne zatvorite do kraja, kod pojedinih modela unutrašnje osvetljenje može ostati uključeno.

Koliko brzo će se akumulator isprazniti zavisi od više faktora, a prema objašnjenju tehničkog savetnika Hrvatskog auto-kluba Marina Morave, stariji akumulatori manjeg kapaciteta mogu se isprazniti već tokom jedne noći ako unutrašnje svetlo ostane uključeno.

Stariji akumulatori su najugroženiji

Najčešći problem javlja se kod akumulatora starijih od dve godine. Vremenom, posle velikog broja punjenja i pražnjenja, njihov kapacitet opada.

Kod starijih automobila unutrašnjost često osvetljava samo jedna sijalica od 5 W, dok noviji i bolje opremljeni modeli imaju više svetala – napred, pozadi, u prtljažniku i drugim delovima kabine. Što je više potrošača, akumulator se brže prazni.

Stručnjaci navode da struja u mirovanju može iznositi od oko 0,4 do 2 ampera, u zavisnosti od broja uključenih sijalica.

Ako unutrašnje osvetljenje ostane uključeno, naročito kod starijih akumulatora, već posle nekoliko sati može doći do toga da motor više ne može da se pokrene.

Kako najčešće dolazi do pražnjenja?

Ovakve situacije najčešće nastaju kada:

vrata nisu dobro zatvorena,

vozač ručno uključi svetlo u kabini i zaboravi da ga vrati u automatski režim,

ostane uključeno neko dodatno električno trošilo.

Neprijatno iznenađenje obično sačeka vozača tek narednog jutra, kada automobil ne reaguje ni na daljinsko zaključavanje, pa mora da se otključa mehaničkim ključem.

Noviji automobili imaju zaštitu

Kod većine novijih vozila ovaj problem je ređi jer elektronika automatski gasi unutrašnje osvetljenje posle desetak minuta, čak i ako su vrata ostala otvorena.

Međutim, ako vozite stariji automobil, dobro je da posle zaključavanja proverite da li su se sva svetla ugasila.

Takođe, pre izlaska iz vozila proverite da li ste isključili sva spoljašnja i unutrašnja svetla, kao i uređaje priključene na utičnicu za upaljač, kako biste izbegli nepotrebno pražnjenje akumulatora.

Šta uraditi ako automobil neće da upali?

Ako primetite tipične simptome praznog akumulatora, stručnjaci savetuju da ne pokušavate uporno da okrećete ključ ili pritiskate dugme za startovanje, jer to može dodatno opteretiti sistem.

U takvoj situaciji najbolje je pozvati pomoć na putu ili servis koji će proveriti stanje akumulatora i po potrebi ga dopuniti ili zameniti.