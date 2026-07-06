Ako želite da domaći hleb i peciva ostanu mekani i nekoliko dana nakon pečenja, dovoljno je da u testo dodate dva jednostavna sastojka koja većina ljudi već ima u kuhinji, malo ulja i mleko u prahu ili jogurt.

Stručnjaci objašnjavaju da se hleb suši jer nakon pečenja postepeno gubi vlagu, zbog čega skrob očvršćava, a sredina postaje suva i mrvi se. Dodavanje jedne kašike ulja na oko 500 grama brašna pomaže da se uspori isušivanje, dok mleko u prahu zadržava vlagu u testu i doprinosi lepšoj boji kore. Ukoliko nemate mleko u prahu, sličan efekat može postići nekoliko kašika gustog jogurta.

Jedna od najčešćih grešaka prilikom mešenja jeste dodavanje previše brašna. Testo ne bi trebalo potpuno da izgubi lepljivost, jer će u suprotnom biti suvlje i tvrđe nakon pečenja. Dovoljno je da odmori oko 40 minuta kako bi gluten upio višak tečnosti i dao mu bolju strukturu.

Isti trik može se primeniti i prilikom pripreme pita i gibanica. Umesto premazivanja kora samo uljem, preporučuje se mešavina ulja i jogurta, koja pomaže da kore ostanu mekane, savitljive i ukusne čak i narednog dana nakon podgrevanja.