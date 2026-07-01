Zaštitite ruže od vrućine tako što ćete ih obilno zalivati rano ujutru direktno u koren, prekriti zemlju malčem koji zadržava vlagu i ohladiti ih postavljanjem mreže za zasenjivanje tokom najjačeg sunca. Nemojte ih prihranjivati tokom toplotnog talasa kako ih ne biste dodatno iscrpeli.

Sledite ove jednostavne korake za negu i zaštitu:

1. Zalivanje

Zalivajte ruže rano ujutru ili kasno uveče kada je zemlja hladna.

Voda ne sme brzo ispariti.

Zalivajte koren, a ne listove i cvetove, jer kapljice vode na suncu deluju kao lupa i mogu da sprže biljku.

Zalivajte obilno i ređe umesto često i malo. Tako voda prodire duboko u zemlju do korena.

2. Malčiranje

Pokrijte tlo oko ruža slojem malča debljine 5 cm do 7 cm.

Koristite koru drveta, slamu ili suvo lišće.

Malč hladi zemlju i čuva vlagu, baš kao što izolacija čuva vašu kuću od vrućine.

3. Hlad i zaštita

Ako su ruže u saksijama, pomerite ih u hladovinu tokom najtoplijeg dela dana (od 11 do 17 časova).

Za ruže u bašti koristite mrežu za zasenjivanje ili beli agrotekstil.

Mreža propušta svetlost, ali odbija štetne UV zrake i smanjuje temperaturu.

Možete koristiti i običan suncobran kao privremenu zaštitu.

4. Pravilna rezidba