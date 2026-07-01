Zaštitite ruže od vrućine tako što ćete ih obilno zalivati rano ujutru direktno u koren, prekriti zemlju malčem koji zadržava vlagu i ohladiti ih postavljanjem mreže za zasenjivanje tokom najjačeg sunca. Nemojte ih prihranjivati tokom toplotnog talasa kako ih ne biste dodatno iscrpeli.
Sledite ove jednostavne korake za negu i zaštitu:
1. Zalivanje
- Zalivajte ruže rano ujutru ili kasno uveče kada je zemlja hladna.
- Voda ne sme brzo ispariti.
- Zalivajte koren, a ne listove i cvetove, jer kapljice vode na suncu deluju kao lupa i mogu da sprže biljku.
- Zalivajte obilno i ređe umesto često i malo. Tako voda prodire duboko u zemlju do korena.
2. Malčiranje
- Pokrijte tlo oko ruža slojem malča debljine 5 cm do 7 cm.
- Koristite koru drveta, slamu ili suvo lišće.
- Malč hladi zemlju i čuva vlagu, baš kao što izolacija čuva vašu kuću od vrućine.
3. Hlad i zaštita
- Ako su ruže u saksijama, pomerite ih u hladovinu tokom najtoplijeg dela dana (od 11 do 17 časova).
- Za ruže u bašti koristite mrežu za zasenjivanje ili beli agrotekstil.
- Mreža propušta svetlost, ali odbija štetne UV zrake i smanjuje temperaturu.
- Možete koristiti i običan suncobran kao privremenu zaštitu.
4. Pravilna rezidba
- Redovno uklanjajte precvetale cvetove (orezujte ih do prvog lista sa pet listića).
- Tako štedite energiju biljke i pomažete joj da se fokusira na preživljavanje, a ne na stvaranje semena.
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