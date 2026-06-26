Vremenom se u njemu talože kamenac, nečistoće i bakterije, što može dovesti do neprijatnih mirisa, ali i do kvara mehanizma za ispiranje. Dobra vest je da njegovo čišćenje nije komplikovano i da se može obaviti sa nekoliko jednostavnih koraka.

1. Isključite dovod vode i ispraznite vodokotlić

Pre nego što počnete sa čišćenjem, zatvorite ventil za dovod vode i pustite vodu da se isprazni. Na taj način ćete lakše dopreti do unutrašnjih delova.

2. Koristite sirće protiv kamenca

Sirće je prirodno i efikasno sredstvo za uklanjanje kamenca. Sipajte oko pola litre belog sirćeta direktno u prazan vodokotlić i ostavite da deluje najmanje sat vremena. Za jače naslage, najbolje je ostaviti preko noći.

3. Očistite mehanizam i zidove

Nakon što sirće odradi svoj posao, četkom ili sunđerom prebrišite unutrašnje zidove kotlića i delove mehanizma. Ako naiđete na tvrdokorne naslage, možete dodati malo sode bikarbone i preći preko površina – ova kombinacija efikasno razlaže kamenac.

4. Isperite i pustite vodu

Otvorite ventil za dovod vode, pustite da se kotlić napuni i nekoliko puta ispustite vodu. Na taj način uklonićete ostatke sirćeta i sode , a vodokotlić će biti čist i osvežen.

5. Preventivno održavanje

Da bi vodokotlić ostao čist, dovoljno je jednom mesečno ubaciti šolju sirćeta i ostaviti da deluje tokom noći. Na tržištu postoje i tablete koje se ubacuju u kotlić i pomažu u sprečavanju stvaranja naslaga.