Od Beograda do Novog Sada i Niša, sve više žena ovog leta menja nijansu kose i bira mekše blond tonove. Frizeri kažu da je stigao kraj hladnim, veštačkim nijansama, sada su u fokusu prirodna plava, zlatni odsjaji i boje koje izgledaju skupo i negovano.
Ledeno plava, koja je godinama dominirala frizerskim salonima, polako odlazi u drugi plan. Umesto nje, u fokus dolaze mekše, prirodnije i toplije nijanse koje deluju elegantno, negovano i mnogo lakše se održavaju.
Ovog leta u trendu su boje koje imitiraju prirodno posvetljivanje kose na suncu, naglašavaju ten i daju mladalački, svež izgled.
Frizeri predviđaju da će u salonima širom Srbije najveća potražnja biti za zlatnim, peščanim i bisernim tonovima, uz nežne prelaze i tehnike farbanja koje ne zahtevaju često osvežavanje.
Najveći blond trendovi leta 2026:
- Ledeno plava odlazi u drugi plan
- Vraćaju se suptilni pramenovi inspirisani devedesetim
- Izrastak više nije problem, već deo modernog izgleda
- Dominiraju zlatni, peščani i biserni tonovi
- Akcenat je na prirodnom i opuštenom izgledu
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