Od Beograda do Novog Sada i Niša, sve više žena ovog leta menja nijansu kose i bira mekše blond tonove. Frizeri kažu da je stigao kraj hladnim, veštačkim nijansama, sada su u fokusu prirodna plava, zlatni odsjaji i boje koje izgledaju skupo i negovano.

Ledeno plava, koja je godinama dominirala frizerskim salonima, polako odlazi u drugi plan. Umesto nje, u fokus dolaze mekše, prirodnije i toplije nijanse koje deluju elegantno, negovano i mnogo lakše se održavaju.

Ovog leta u trendu su boje koje imitiraju prirodno posvetljivanje kose na suncu, naglašavaju ten i daju mladalački, svež izgled.

Frizeri predviđaju da će u salonima širom Srbije najveća potražnja biti za zlatnim, peščanim i bisernim tonovima, uz nežne prelaze i tehnike farbanja koje ne zahtevaju često osvežavanje.

Najveći blond trendovi leta 2026: