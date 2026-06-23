Ako su vam peškiri postali grubi, tvrdi i više ne upijaju vodu kao ranije, ne morate odmah da kupujete nove. Jedan jednostavan proizvod iz apoteke može im vratiti mekoću i ponovo ih učiniti mekanim i pufnastim.

Mnogi misle da su grubi peškiri znak da je tkanina dotrajala, ali problem je najčešće u pogrešnom pranju. Ostaci deterdženta, minerali iz tvrde vode i omekšivači vremenom se talože na vlaknima. Zbog toga peškiri postaju kruti i slabije upijaju vlagu.

Kako piše poljski portal Wprost Dom, kada peškiri otvrdnu, mnogi instinktivno dodaju još omekšivača. Međutim, to samo pogoršava problem. Omekšivač stvara tanak sloj na vlaknima, pa peškir deluje mekše na dodir, ali slabije upija vodu.

Zato stručnjaci savetuju da se omekšivač koristi veoma retko ili da ga potpuno izbegavate prilikom pranja peškira.

Tajna je u običnom glicerinu

Jedan od najefikasnijih trikova za vraćanje mekoće peškirima jeste običan apotekarski glicerin. On zadržava vlagu i pomaže vlaknima da ostanu elastična.

Zašto peškiri postaju tvrdi?

Najčešći razlozi su:

tvrda voda

previše deterdženta

česta upotreba omekšivača

prepunjena mašina za veš

loše ispiranje

Poseban problem predstavlja tvrda voda, jer minerali ostaju na vlaknima i čine tkaninu grubom.

Na kojoj temperaturi prati peškire?

Nema potrebe da peškire perete stalno na 90 stepeni.

Za redovno pranje sasvim je dovoljno 40 do 60°C. To je dovoljno da ukloni prljavštinu i većinu bakterija, a pritom ne oštećuje pamučna vlakna.

Previše vruća voda ubrzava habanje tkanine i smanjuje njenu elastičnost.

Kako da peškiri opet budu mekani?

Pratite ova tri koraka:

Dodajte 2 do 3 kašike glicerina u pregradu za omekšivač

Podesite temperaturu pranja na 40–60°C

Koristite uobičajenu količinu praška ili gela

Već posle nekoliko pranja peškiri će biti znatno mekši, pufnastiji i bolje će upijati vodu.

Trik za baš tvrde peškire

Ako su peškiri postali veoma kruti, probajte sledeće:

Rastvorite 3 kašike glicerina u 2 litra tople vode

Potopite peškire 30 minuta pre pranja

Ovaj trik omekšava vlakna i vraća im elastičnost bez agresivne hemije.