Ako u svojoj bašti imate puževe i golaće, verovatno ste već isprobali razne trikove kako biste ih se rešili. Dobra vest je da jedno veoma jednostavno i jeftino rešenje možete pronaći u apoteci, a mnogi tvrde da daje odlične rezultate.

Kako da se rešite puževa i golaća u dvorištu

Možda će vas iznenaditi, ali sredstvo koje mnogi preporučuju za borbu protiv puževa i golaća je - običan kozmetički vazelin. Nije važno kog je proizvođača, bitno je samo da ga nanesete u debljem sloju na ivice saksija, žardinjera ili podignutih leja.

Puževi i golaći ne mogu lako da pređu preko masne površine, pa skliznu i padnu pre nego što stignu do biljaka.

Ova metoda posebno je korisna za one koji gaje biljke u saksijama, žardinjerama ili lejama sa podignutim ivicama. Ako biljke rastu direktno iz zemlje, vazelin neće biti praktičan jer nema površine na koju biste ga naneli.

Pomaže i za cveće na terasi

Isti trik može da zaštiti i sobne biljke koje tokom leta držite na terasi, balkonu ili verandi. Puževi i golaći često napadaju upravo mlade izdanke i nežne listove, pa je dobro preventivno zaštititi saksije pre nego što se štetočine pojave.

Dovoljno je da tankim slojem premažete spoljne ivice saksije i tako napravite barijeru.

Važno: Vazelin ih ne ubija

Treba znati da vazelin ne ubija puževe i golaće, već ih samo sprečava da priđu biljkama. Zato je ovo odlična opcija za sve koji traže ekološko i bezbedno rešenje, bez hemikalija.

Pored toga, korisno je preduzeti i preventivne mere kako biste smanjili njihovo prisustvo u dvorištu.

Jedno od najvažnijih pravila je - ne zalivajte biljke uveče. Puževi i golaći su najaktivniji tokom noći, a vlažno zemljište im posebno odgovara.

Stručnjaci savetuju da biljke zalivate rano ujutru. Tako će zemlja tokom dana upiti vlagu, a bašta će noću biti manje privlačna ovim upornim štetočinama.