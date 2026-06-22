Horoskop
Kreće najemotivniji i najteži retrogradni Merkur ove godine: Od 29. juna sve izlazi na videlo, a ovim znakovima prošlost se vraća kao bumerang
Retrogradni Merkur u Raku od 29. juna do 23. jula donosi emotivne lomove, porodične tenzije i povratak prošlosti
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