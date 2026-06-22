Zaboravite na sitne nesporazume, kašnjenja i tehničke kvarove - retrogradni Merkur koji počinje 29. juna u znaku Raka donosi mnogo dublje i ozbiljnije izazove.

Astrolozi upozoravaju da ovaj period deluje kao pravi „detektor laži“, jer na površinu izbacuje potisnute emocije, porodične tajne i stare rane koje mnogi godinama guraju pod tepih. Rak je znak koji sve pamti, a Merkur vlada komunikacijom i mislima. Kada krene unazad kroz ovaj emotivni znak, malo ko će ostati ravnodušan.

Od 29. juna do 23. jula Merkur se retrogradno kreće kroz Raka, pa fokus više neće biti na spoljašnjem svetu, već na domu, sigurnosti, porodici i ličnim emocijama. Ovo je period kada prošlost kuca na vrata i traži odgovore.

Ko će biti najviše na udaru?

Iako će svi osetiti uticaj ovog tranzita, tri znaka bi mogla da prođu kroz pravi emotivni rolerkoster.

Rak - sve dolazi na naplatu

Pošto se retrogradni Merkur dešava upravo u vašem znaku, vi ste u centru zbivanja.

Sve ono što ste potiskivali od početka godine moglo bi sada da eksplodira. Emocije će biti pojačane, a stari problemi tražiće konačno rešenje.

Lekcija: Naučite da postavite granice, čak i prema ljudima koje najviše volite.

Jarac - odnosi na testu

Merkur aktivira vaše polje partnerstva i odnosa.

Stare zamerke, neizgovorene reči i nerazjašnjeni konflikti sa partnerom ili poslovnim saradnicima mogli bi ponovo da isplivaju.

Lekcija: Pitanje je da li ćete izabrati ponos ili odnos.

Ovan - porodične tenzije kulminiraju

Kod Ovnova fokus pada na dom i porodicu.

Nesuglasice sa ukućanima, kao i pitanja oko nekretnina, nasledstva ili porodičnih obaveza, mogli bi da dostignu vrhunac.

Lekcija: Impulsivne reakcije sada mogu napraviti dugoročnu štetu.

Šta čeka ostale znakove?

Vaga - Fokus je na karijeri. Mogući su razgovori sa nadređenima i preispitivanje starih poslovnih odluka. Nije idealan period za nove ugovore.

Škorpija - Istina izlazi na videlo. Informacija koju saznate mogla bi značajno da promeni vaš pogled na neku osobu ili situaciju.

Šta nikako ne treba raditi?

Tokom retrogradnog Merkura u Raku emocije lako nadvladaju razum, pa astrolozi savetuju poseban oprez.

Ne vraćajte se bivšima

Ne zovite stare ljubavi i ne otvarajte priče koje su davno završene. Nostalgija može da vas zavara.

Ne potpisujte važne papire

Kupovina nekretnina, krediti i dugoročni ugovori sada nose veći rizik od grešaka i skrivenih problema.

Ne donosite odluke u afektu

Ako vas preplave bes, tuga ili nervoza, stanite. Ne šaljite poruke i ne ulazite u rasprave dok se ne smirite.

Zlatno pravilo ovog perioda

Pre nego što kažete nešto važno ili pošaljete poruku koja može promeniti odnos sa nekim - zastanite i udahnite tri puta.

Retrogradni Merkur nije tu da vas kazni, već da vas uspori i natera da pogledate ono što ste dugo izbegavali. Ako budete strpljivi, pažljivo birate reči i ne reagujete impulsivno, ovaj period može doneti važno emotivno isceljenje.