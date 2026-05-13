Ako želite da vaša bašta ove sezone izgleda kao iz časopisa, postoji jedan jednostavan kuhinjski trik koji vrtlari sve češće koriste za paradajz i krastavac.

Reč je o prirodnom rastvoru koji se pravi od svega tri sastojka, suvog kvasca, sode bikarbone i tople vode. Nakon što se sjedine i odstoje, razblažuju se i koriste za zalivanje biljaka na svakih desetak do četrnaest dana.

Ideja iza ovog baštovanskog "recepta" je jednostavna: kvasac pomaže zemljištu da postane bogatije hranljivim materijama, dok soda bikarbona doprinosi zaštiti biljaka od gljivica i bolesti. Zajedno, oni stvaraju prirodno okruženje koje podstiče jači rast, bujnije listove i obilniji rod.

Ono što ovaj trik čini posebno popularnim jeste činjenica da ne zahteva nikakvu skupu hemiju, nego samo sastojke koje već imate u kuhinji. Zato ga mnogi doživljavaju kao mali "lajfstajl" ritual u bašti koji donosi velike rezultate, uz jednostavnu i prirodnu negu biljaka.