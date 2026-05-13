Izbor imena za bebu jedan je od najlepših, ali i najemotivnijih trenutaka u životu budućih roditelja. Kada saznate da stiže dečak, uz uzbuđenje i radost dolazi i pitanje koje ume da traje danima, a to je kako izabrati ime koje će ga pratiti ceo život.

U tom procesu najvažnije je da slušate sopstveni osećaj. Ime treba da se dopadne pre svega vama i partneru, jer ste upravo vi ti koji ga birate iz srca. Iako okolina često ima svoje predloge i mišljenja, odluka je isključivo vaša i ne treba je previše oblikovati spoljnim uticajima.

Mnogi roditelji se vode jednostavnim pravilom, ako ime "legne" na prvo slušanje, ako zvuči prirodno i toplo, verovatno je to pravi izbor. Takođe, korisno je izbegavati imena koja bude neprijatne asocijacije ili podsećaju na loša iskustva.

Važan aspekt izbora je i to kako se ime slaže sa prezimenom, jer harmonija u izgovoru često ostavlja snažan utisak. Pored toga, treba razmisliti i o tome kako će ime zvučati kroz različite faze života, tj. od detinjstva do odraslog doba, kao i da li bi moglo biti povod za zadirkivanje.

 

Imena za dečake na slovo A
Adrijan

Aleksa

Aljoša

Aleksandar

Aleksej

Andrej

Andrija

 

Imena na slovo B
Boban

Bojan

Boško

Boris

Borko

Božidar

Bogdan

Branko

Branislav

Najpopularnija muška imena na slovo V
Vasoje

Vedran

Veljko

Velibor

Viktor

Vladan

Vladimir

Vojin

Vuk

Vukašin


Imena na slovo G
Goran

Gavrilo

Gojko

Gvozden

Slovo D
Dalibor

Damir

Damjan

Danijel

Darko

Danilo

Dario

Dejan

Denis

Dimitrije

Dragoljub

Dragoslav

Dušan

Duško

Muška imena na slovo Đ
Đorđe

Đuro

Đurađ

Đuka


Slovo E
Emil

Emir

Emilije

Slovo Ž
Žarko

Željko

Živadin

Živko

Živorad

Živojin

Slovo Z
Zdravko

Zdravoljub

Zlatko

Zoran

Zvezdan

Zvonko


Muška imena na slovo I
Ignjat

Igor

Ilija

Isak

Isidor

Ivan

Ivica

Ivko

Ivo

Slovo J
Janko

Jeremina

Jovan

Jovica

Julijan

Jugo

Slovo K
Konstantin

Kosta

Kristijan

Krsta

Slovo L
Lav

Lazar

Leon

Luka

Slovo LJ
Ljubiša

Ljubivoje

Ljubodrag

Ljubomir

Najlepša srpska muška imena na slovo M
Mario

Marko

Martin

Matija

Mihajlo

Milan

Miljan

Mile

Miran

Milivoj

Milenko

Miloš

Milutin

Miomir

Miroslav

Mladen

Mlađan

Momčilo

Srpska muška imena na slovo N
Nebojša

Nedeljko

Nemanja

Nenad

Neven

Nestor

Nikola

Nino

Ninoslav

Novica

Slovo NJ
Njegomir

Njegoslav

Njegoš

Slovo O
Ognjen

Ostoja

Ozren

Oliver

Srpska muška imena na slovo P
Pavle

Petar

Pera

Petko

Predrag

Slovo R
Radan

Rade

Radomir

Ranko

Radivoje

Rajko

Rastko

Ratko

Relja

Slovo S
Sava

Saša

Sergej

Simon

Siniša

Slavko

Slađan

Slobodan

Spasoje

Srboljub

Stanislav

Stefan

Steva

Stevan

Strahinja

Svetozar

 

Imena na slovo T
Tadej

Teodor

Todor

Tihomir

Toma

Tomica

Tomislav

Slovo Ć
Ćira

Ćirilo

Srpska muška imena na slovo U
Uglješa

Uroš

Slovo F
Filip

Slovo H
Hrvoje

Hristijan

Slovo C
Cvetan

Cvetko

Slovo Č
Časlav

Čeda

Čedomir

Muška imena na slovo Š
Špiro

Šćepan