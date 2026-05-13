Imena za dečake na slovo A
Adrijan
Aleksa
Aljoša
Aleksandar
Aleksej
Andrej
Andrija
Imena na slovo B
Boban
Bojan
Boško
Boris
Borko
Božidar
Bogdan
Branko
Branislav
Najpopularnija muška imena na slovo V
Vasoje
Vedran
Veljko
Velibor
Viktor
Vladan
Vladimir
Vojin
Vuk
Vukašin
Imena na slovo G
Goran
Gavrilo
Gojko
Gvozden
Slovo D
Dalibor
Damir
Damjan
Danijel
Darko
Danilo
Dario
Dejan
Denis
Dimitrije
Dragoljub
Dragoslav
Dušan
Duško
Muška imena na slovo Đ
Đorđe
Đuro
Đurađ
Đuka
Slovo E
Emil
Emir
Emilije
Slovo Ž
Žarko
Željko
Živadin
Živko
Živorad
Živojin
Slovo Z
Zdravko
Zdravoljub
Zlatko
Zoran
Zvezdan
Zvonko
Muška imena na slovo I
Ignjat
Igor
Ilija
Isak
Isidor
Ivan
Ivica
Ivko
Ivo
Slovo J
Janko
Jeremina
Jovan
Jovica
Julijan
Jugo
Slovo K
Konstantin
Kosta
Kristijan
Krsta
Slovo L
Lav
Lazar
Leon
Luka
Slovo LJ
Ljubiša
Ljubivoje
Ljubodrag
Ljubomir
Najlepša srpska muška imena na slovo M
Mario
Marko
Martin
Matija
Mihajlo
Milan
Miljan
Mile
Miran
Milivoj
Milenko
Miloš
Milutin
Miomir
Miroslav
Mladen
Mlađan
Momčilo
Srpska muška imena na slovo N
Nebojša
Nedeljko
Nemanja
Nenad
Neven
Nestor
Nikola
Nino
Ninoslav
Novica
Slovo NJ
Njegomir
Njegoslav
Njegoš
Slovo O
Ognjen
Ostoja
Ozren
Oliver
Srpska muška imena na slovo P
Pavle
Petar
Pera
Petko
Predrag
Slovo R
Radan
Rade
Radomir
Ranko
Radivoje
Rajko
Rastko
Ratko
Relja
Slovo S
Sava
Saša
Sergej
Simon
Siniša
Slavko
Slađan
Slobodan
Spasoje
Srboljub
Stanislav
Stefan
Steva
Stevan
Strahinja
Svetozar
Imena na slovo T
Tadej
Teodor
Todor
Tihomir
Toma
Tomica
Tomislav
Slovo Ć
Ćira
Ćirilo
Srpska muška imena na slovo U
Uglješa
Uroš
Slovo F
Filip
Slovo H
Hrvoje
Hristijan
Slovo C
Cvetan
Cvetko
Slovo Č
Časlav
Čeda
Čedomir
Muška imena na slovo Š
Špiro
Šćepan
