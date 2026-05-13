Izbor imena za bebu jedan je od najlepših, ali i najemotivnijih trenutaka u životu budućih roditelja. Kada saznate da stiže dečak, uz uzbuđenje i radost dolazi i pitanje koje ume da traje danima, a to je kako izabrati ime koje će ga pratiti ceo život.

U tom procesu najvažnije je da slušate sopstveni osećaj. Ime treba da se dopadne pre svega vama i partneru, jer ste upravo vi ti koji ga birate iz srca. Iako okolina često ima svoje predloge i mišljenja, odluka je isključivo vaša i ne treba je previše oblikovati spoljnim uticajima.

Mnogi roditelji se vode jednostavnim pravilom, ako ime "legne" na prvo slušanje, ako zvuči prirodno i toplo, verovatno je to pravi izbor. Takođe, korisno je izbegavati imena koja bude neprijatne asocijacije ili podsećaju na loša iskustva.

Važan aspekt izbora je i to kako se ime slaže sa prezimenom, jer harmonija u izgovoru često ostavlja snažan utisak. Pored toga, treba razmisliti i o tome kako će ime zvučati kroz različite faze života, tj. od detinjstva do odraslog doba, kao i da li bi moglo biti povod za zadirkivanje.