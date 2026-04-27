Božuri važe za jedne od najlepših, ali i najjednostavnijih biljaka za gajenje, zbog čega su idealni za sve koji žele lepo dvorište ili terasu bez mnogo truda. Ova višegodišnja biljka lako se prilagođava različitim uslovima i poznata je po dugovečnosti, iako joj je potrebno nekoliko godina da počne obilno da cveta.

Iako deluju nežno, božuri su zapravo veoma otporni i ne zahtevaju mnogo održavanja. Dovoljno je da imaju dovoljno svetlosti, najbolje sunce ili blagu polusenku, dok jaka senka može da im smeta. Zemljište ne mora biti posebno, ali je važno da ne zadržava vodu, jer koren može da istruli, naročito tokom zime.

Zalivanje je poželjno, čak i leti, iako mogu da podnesu kraće periode suše. Posebno je važno obratiti pažnju na dubinu sadnje ako se posade preduboko, božuri neće cvetati. Idealno je da vrh biljke bude tik ispod površine zemlje.

Preterano zatrpavanje zemljom ili višak vlage može negativno uticati na rast i cvetanje, pa je najbolje držati se jednostavnog pravila: što manje diranja, to bolji rezultat.