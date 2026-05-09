Pre nego što krenete u borbu protiv golubova, važno je da razumete njihovo ponašanje. Golubovi se stalno vraćaju na mesta koja su već prepoznali kao bezbedna za boravak i gnežđenje.

Kada jednom naprave gnezdo na klima uređaju, miris i tragovi izmeta privlače i druge ptice iz jata. Zbog toga samo čišćenje često nije dovoljno. Potrebno je da im onemogućite povratak i prekinete naviku vraćanja na isto mesto, a upravo tu pomažu različite metode zaštite balkona od golubova.

Aluminijumska folija

Aluminijumska folija predstavlja jedno od najjednostavnijih i najjeftinijih rešenja za teranje golubova. Refleksija svetlosti i pomeranje folije na vetru stvaraju efekat koji pticama deluje neprijatno i zbunjujuće, pa izbegavaju da se zadržavaju u tom prostoru.

Aluminijumsku foliju isecite na duže trake i postavite ih duž ograde, na klima uređaj ili prozorsku dasku. Refleksija svetlosti tokom dana i šuštanje na vetru stvaraju osećaj opasnosti kod golubova. Pošto imaju veoma razvijen vid, sjajne i pokretne površine ih zbunjuju i odvraćaju od sletanja.

Kanap

Dodatni efekat možete postići postavljanjem predmeta koji se pomeraju na vetru. Iznad balkona razvucite tanak kanap i okačite šarene trake, stare CD diskove ili male vetrenjače. Pokret i svetlosni odsjaj deluju kao upozorenje za ptice. Sličan efekat imaju i baloni sa nacrtanim očima, jer ih golubovi povezuju sa prisustvom grabljivica.

Začini

Jedna od efikasnijih prirodnih metoda jeste korišćenje jakih začina. Iako golubovi nemaju izraženo čulo mirisa, veoma su osetljivi na ljute i intenzivne sastojke. Pomešajte ljutu papriku, biber i malo cimeta, pa smesu rasporedite na mesta na koja najčešće sleću.

Možete napraviti i jednostavan domaći sprej od vode, sirćeta i dve kašike ljute paprike. Ogradu i površine poprskajte jednom nedeljno kako biste sprečili njihov povratak. Ovakve metode deluju tako što stvaraju neprijatan osećaj pri kontaktu sa površinama na kojima borave.

Ako golubovi i dalje dolaze uprkos svim pokušajima, potrebno je primeniti trajnija rešenja. Plastične zaštitne bodlje mogu se postaviti na ogradu, klima uređaj i prozorske daske kako bi se pticama onemogućilo sletanje. Preporučuje se korišćenje plastičnih i tupih varijanti koje ne povređuju životinje. Dodatnu zaštitu pruža mreža postavljena ispod nadstrešnice ili na otvorima balkona, jer fizički sprečava pristup prostoru.

Mnogi prave iste greške kada pokušavaju da se reše golubova. Ostaci hrane i mrvice često privlače ptice čak i kada nisu namenjeni njima. Izmet koji se ne ukloni na vreme ostavlja mirise koji privlače nova jata. Čest problem je i oslanjanje na samo jednu metodu, dok kombinacija više različitih rešenja daje mnogo bolje rezultate. Takođe, klima uređaji se često zanemaruju, iako predstavljaju jedno od omiljenih mesta za gnežđenje golubova.

