Ubedljivo najkraći recept. Potrebno je samo 7 minuta da spremite ovo jelo! Izuzetno je ukusno ako koristite kvalitetne sastojke. A do kvalitetnog sira najlakše je doći na pijaci!
Sastojci:
1 konzerva pelata
50 g tvrdog sira
1 čen belog luka
150 ml vode
1 kašičica soli
1 kašika maslinovog ulja
1 grančica svežeg bosiljka
malo suvog čilija (po želji)
Priprema:
Sve sastojke stavite u blender i i izmiksajte.
Prespite u tiganj da se ukrčka 5-10 minuta i služite preko kuvane testenine.
Prijatno!
