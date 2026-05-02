Ubedljivo najkraći recept. Potrebno je samo 7 minuta da spremite ovo jelo! Izuzetno je ukusno ako koristite kvalitetne sastojke. A do kvalitetnog sira najlakše je doći na pijaci!

Sastojci:

1 konzerva pelata

50 g tvrdog sira

1 čen belog luka

150 ml vode

1 kašičica soli

1 kašika maslinovog ulja

1 grančica svežeg bosiljka

malo suvog čilija (po želji)

Priprema:

Sve sastojke stavite u blender i i izmiksajte.

Prespite u tiganj da se ukrčka 5-10 minuta i služite preko kuvane testenine.

Prijatno!