Činjenica je da postoje žene koje imaju više stila i ukusa od drugih, a razlike je veoma jednostavno uočiti. Štaviše, sledećih pet stvari žene koje imaju stila i ukusa skoro pa nikada ne nose.

Istaknuto ime brenda

Uvek će se desiti situacija da vam se veoma dopadne komad odeće koji na sebi ima vidljivi logo određenog brenda. Međutim, ono što žene koje imaju stila izdvaja od onih drugih jeste što one takve nikada neće nositi.

Njima je jasno koliko su vredne i nije im potrebna potvrda bilo kojeg brenda da im to dokaže. Način na koji se odeća nosi predstavlja luksuz, a ne marka odeće. Ukoliko odluče da nose istaknuto ime brenda na nekom komadu odeće, onda je on veoma diskretan i skoro pa neprimetan.

Ultra visoke štikle

Žene koje imaju stila nikada sebi neće dozvoliti da izgledaju jeftino, a jedan od načina na koje to postižu svakako je i izbegavanje nošenja obuće sa ultra visokim štiklama.

Pored toga, žene sa stilom su svesne da im obuća uvek mora biti udobna pa upravo iz tog razloga i biraju klasičnu visinu štikle, ravnu obuću ili obuću sa punom petom.

Životinjski uzorak od glave do pete

Žene koje imaju stila uvek se drže izreke da “manje je više”, a posebno kada se radi o životinjskim uzorku. Njima je jasno da ovaj vanvremenski dezen može obogatiti svaku kombinaciju, ali samo ako se pravilno kombinuje.

Upravo iz tog razloga, one će uvek nositi samo jedan komad odeće u ovom uzorku (bez obzira da li je reč o cipelama, torbi, marami ili pak kaišu), a nikada ih nećete videti da ga nose od glave do pete.

Izrazito dubok dekolte

Daleko od toga da su konzervativne, ali žene koje imaju stila znaju i koja je namena dekoltea, a to sigurno nije da im gornji deo tela skoro pa u potpunosti bude otkriven.

Kada je reč o dekolteu, one uvijek preferiraju suptilniji izrez (kao što je V izrez), a ako nekada i odluče da on bude malo dublji nego inače, pažnju s njega će skrenuti pomoću zanimljive ogrlice.

Trenerka i patike

Kada je reč o ovom “modnom hitu”, žene koje imaju stila i te kako su svesne jedne stvari: trenerka i patike se nose samo prilikom vežbanja (ili po kući) i to jedini put da ćete ih videti da nose ovu kombinaciju.

Nikada neće dozvoliti sebi da izađu u grad obučene u trenerku i patike, jer im to njihov stil ne dozvoljava. One, jednostavno, znaju šta priliči kojoj prigodi.