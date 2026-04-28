Boravak u dvorištu lako može da pokvari pojava krpelja, posebno tokom toplijih meseci. I dok mnogi posežu za hemijskim sredstvima, postoji jednostavnije i prirodnije rešenje – biljke čiji miris ovi paraziti ne podnose.

Ako ih pravilno rasporedite oko kuće, možete napraviti prirodnu zaštitu koja će držati krpelje podalje tokom cele sezone. Krpelji se oslanjaju na miris i vlagu kako bi pronašli „žrtvu“. Jaki mirisi eteričnih ulja ih zbunjuju i teraju da promene pravac. Upravo zato određene biljke mogu biti efikasna prirodna barijera.

Lavanda – lepa, a moćna zaštita

Lavanda nije samo dekorativna biljka, već i snažan prirodni repelent. Njen miris, zahvaljujući sastojku linalolu, odbija krpelje, ali i komarce i mušice.

Najbolje je saditi je uz ivice dvorišta ili oko mesta za sedenje, jer voli sunce i ne zahteva mnogo održavanja.

Ruzmarin – miris koji tera napasti

Ruzmarin je još jedna biljka koju krpelji izbegavaju. Njegova eterična ulja iritiraju njihove receptore, pa se drže dalje od područja gde raste.

Dodatni trik je da povremeno protrljate grančice – tako se oslobađa jači miris i efekat postaje još intenzivniji.

Nana i mačja metvica – prirodni „štit“

Nana i mačja metvica takođe imaju snažno dejstvo. Posebno je efikasna mačja metvica, jer sadrži jedinjenje koje krpelji ne podnose.

Zbog brzog širenja, nanu je najbolje držati u saksijama, dok se metvica može saditi u bašti ili uz ivice travnjaka.

Gde ih posaditi za najbolji efekat

Da bi zaštita bila efikasna, važno je gde sadite ove biljke:

– duž ograde i ivica dvorišta

– oko mesta za sedenje i igrališta

– pored staza i ulaza u kuću

– blizu mesta gde borave kućni ljubimci

Kako dodatno smanjiti broj krpelja

Biljke daju najbolje rezultate u kombinaciji sa osnovnim održavanjem: redovno kosite travu, uklanjajte suvo lišće i izbegavajte vlagu i gustu senku.