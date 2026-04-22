Magnezijum ili kalijum je pitanje koje se često javlja čim osetite neprijatno treperenje ili utisak da je srce na trenutak preskočilo.

Taj osećaj se najčešće pojavljuje u tišini, dok ležite i pokušavate da zaspite, i sasvim je prirodno da izazove strah i nemir.

Ipak, odgovor se vrlo često nalazi u ishrani ili u kućnoj apoteci, ako znate koji mineral je vašem telu zaista potreban.

Pravilan izbor može brzo pomoći da se srčani ritam smiri, ali postoji jedan važan detalj koji pravi razliku i koji bi svako trebalo da zna pre nego što posegne za suplementima.

Kada je reč o izboru između kalijuma i magnezijuma, kalijum deluje u pozadini kao glavni regulator koji upravlja električnim impulsima i održava stabilan rad srca, dok magnezijum pomaže da se organizam umiri i smanji napetost.

Deluje kao prirodni zaštitnik koji opušta mišiće i smanjuje napetost u nervnom sistemu koja vas drži budnima.

Iako su oba minerala važni saveznici organizma, znaci njihovog nedostatka razlikuju se, i upravo u tome leži ključ pravilnog oporavka.

Ignorisanje ranih simptoma može biti rizično. Telo funkcioniše kao složen sistem koji zavisi od ova dva ključna minerala, a kada srce počne da preskače, to je signal da nešto nije u ravnoteži.

Ako osetite jake i iznenadne udarce u grudima, moguće je da vam nedostaje kalijum, jer tada dolazi do poremećaja u prenosu električnih impulsa koji regulišu rad srca.

Nasuprot tome, nedostatak magnezijuma često se ispoljava kroz unutrašnji nemir, grčeve i opšti osećaj iscrpljenosti.

Važno je znati da stres dodatno smanjuje nivo magnezijuma, jer telo tada troši njegove rezerve kako bi održalo stabilnost.

Takođe, bez dovoljne količine magnezijuma, organizam ne može pravilno da zadrži kalijum, pa njegovo nadoknađivanje može biti manje efikasno.

Zato je korisno obratiti pažnju na signale koje telo šalje, kao što su osećaj treperenja u grudima, iznenadno ubrzan puls u mirovanju, slabost mišića i brzo zamaranje, kao i noćni grčevi u listovima i stopalima.

Video: