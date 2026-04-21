Mnogi preskaču najjednostavniju stvar koja pokreće organizam već od samog jutra. Profesor medicinske fiziologije dr Dejan Čubrilo objašnjava da telo posle noći najpre traži vodu, a ne hranu, i da upravo taj prvi korak može napraviti veliku razliku za varenje i energiju tokom dana.

On savetuje da se dan započne sa dve do tri čaše mlake vode, bez dodataka, kako bi se organizam hidrirаo i pokrenuli metabolički procesi nakon noćnog posta. Tek nakon toga, kaže, treba unositi vitamine, minerale i namirnice koje pomažu čišćenju organizma.

Među prirodnim „čistačima“ izdvaja đumbir, koji se može dodati u sok od šargarepe ili drugi napitak, ali u umerenim količinama – jedna čaša je sasvim dovoljna za početak dana. Ključ je, naglašava, u ravnoteži i slušanju potreba organizma, a ne u preterivanju.

Za osobe starije od 30 godina preporučuje i malu količinu meda ujutru, jer brzo obezbeđuje energiju ćelijama i pomaže da se organizam lakše pokrene. Prema njegovim rečima, pravilna jutarnja rutina ne samo da poboljšava varenje, već doprinosi i boljem nivou energije i stabilnijem metabolizmu tokom dana.