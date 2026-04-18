Jagode su naročito popularne tokom proleća, kada im počinje sezona i kada ih svi sa nestrpljenjem dočekuju na pijacama i u prodavnicama. Iako su veoma ukusne i prijatnog mirisa, ujedno su i prilično osetljive, pa lako mogu da omekšaju, postanu gnjecave ili da se ubuđaju ukoliko se ne skladište pravilno.

Na brže kvarenje jagoda utiču i nedovoljna cirkulacija vazduha, kao i čuvanje uz drugu hranu koja može ubrzati njihovo propadanje. Ipak, postoji jednostavan trik koji može znatno da im produži svežinu, tako da mogu ostati upotrebljive i više od nedelju dana.

Trik se zasniva na korišćenju keramičke korpice za bobičasto voće.

Iako na prvi pogled izgleda kao običan kuhinjski pribor, njen dizajn zapravo doprinosi tome da jagode duže ostanu sveže. Ključna karakteristika ove korpice je to što je perforirana, odnosno ima otvore kroz koje vazduh nesmetano cirkuliše oko plodova.

Zahvaljujući tome ne zadržava se višak vlage, što je veoma važno jer upravo ona najčešće ubrzava kvarenje. Na taj način smanjuje se mogućnost pojave buđi i jagode duže ostaju sveže i ukusne.

Za razliku od zatvorenih posuda, ove korpice omogućavaju jagodama da „dišu“, jer vazduh slobodno cirkuliše kroz njih. Time se smanjuje stvaranje kondenzacije, odnosno nakupljanje vlage koja bi inače ubrzala propadanje.

Za najbolji efekat, preporučuje se da se jagode čuvaju u keramičkoj posudi, preko koje se može staviti čista kuhinjska krpa radi dodatne zaštite. Na isti način mogu se čuvati i druge vrste bobičastog voća, poput malina i borovnica, jer i one brzo gube svežinu ako se ne skladište pravilno.

