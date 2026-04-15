Svake sezone ista priča: čim krompir nikne, pojavljuje se i njegova najveća pretnja. Buba zlatica je toliko agresivna štetočina da može potpuno da uništi zasad ako se ne reaguje na vreme. S obzirom na to da jedna ženka može da položi i do 2.000 jaja, jasno je da se ovaj insekt širi neverovatnom brzinom.

Iako hemija nudi brza rešenja, mnogi baštovani se okreću prirodi. Postoje provereni načini da se krompirova zlatica drži podalje od vašeg vrta, a sve počinje već prilikom same sadnje.

Zaštitite krompir od zlatice pomoću obične lukovine

Možda zvuči neverovatno, ali ono što obično bacate kao otpad može spasiti vaš rod. Krompirova zlatica ne podnosi specifičan miris koji ispušta trula lukovina crvenog luka. Taj miris ih zbunjuje i tera da zaobiđu vašu parcelu.

Prilikom sadnje

Ne bacajte ljuske od crnog luka jer su one pravo blago za baštu. U svaku rupu, neposredno pored same krtole krompira, ubacite jednu bogatu šaku suve lukovine. Ovo je najjednostavniji način da zaštitite biljku od samog starta, pre nego što uopšte izbije na površinu.

Dvojno dejstvo

Kako se lukovina u zemlji polako razlaže, ona oslobađa specifična jedinjenja koja su izuzetno odbojna za insekte. Ova metoda deluje na dva fronta: miris koji ostaje u zemljištu tera žičnjake i ostale podzemne štetočine da zaobiđu krtolu, dok miris koji se širi oko same biljke zbunjuje zlatice koje vrebaju iz vazduha i traže idealno mesto za polaganje jaja.

Mirisna barijera

Pored luka, priroda nudi još nekoliko moćnih saveznika. Sličan efekat „nevidljivog štita“ imaju i ren, kamilica i pasulj. Ako ove kulture posadite u neposrednoj blizini krompira ili u redovima između njega, njihovi intenzivni mirisi će stvoriti prirodnu barijeru. Zlatice se oslanjaju na čulo mirisa kako bi pronašle krompir, a ove biljke ih u tome potpuno dezorijentišu, čineći vaš zasad mnogo manje privlačnim.

Kako funkcionišu zamke sa čašicama

Ako ne želite da provodite sate sakupljajući zlatice ručno, postoji jednostavan metod sa čašicama od jogurta. Ova zaštita je vrlo efikasna u rano proleće:

Uzmite prazne čašice od jogurta i napunite jednu trećinu svežim korama krompira. Čašice ukopajte između redova tako da im ivica bude u ravni sa zemljom. Privučene mirisom kore, zlatice će upasti u čašice iz kojih ne mogu da izađu. Dovoljno je da ih obiđete svaka tri dana i zamenite stare kore svežim.

Prirodni rastvori od pepela i četinara

Za one koji žele da tretiraju biljke prirodnim prskanjem.

Rastvor pepela

Pepeo je poznat neprijatelj insekata. Potrebno je 2 kg pepela rastvoriti u 10 litara vode. Za tretiranje, uzmite jedan litar ove tečnosti i razredite ga u još 10 litara vode.

Borove iglice i kora

Krompirova zlatica ne podnosi miris četinara. Usitnjenu borovu koru možete rasuti između biljaka, a miris bora će naterati insekte da potraže drugu lokaciju.

Ekstrakt koprive

Kopriva svojim specifičnim sastavom sprečava zlatice da se uvuku u zemlju tokom dana, što ih čini lakšom metom za prirodne predatore poput fazana ili krtica.

Upotreba preparata na bazi samih insekata

Jedan od jačih prirodnih načina borbe pravi se od samih zlatica. Potrebno je sakupiti odrasle jedinke u posudu od jednog litra, potopiti ih u 20 litara vode i ostaviti da odstoje zatvorene oko nedelju dana.

Važna napomena: Dobijena tečnost je veoma jaka. Pre prskanja je obavezno razredite vodom (u odnosu 1:1 ili 1:2) i obavezno testirajte na samo jednoj biljci. Različite sorte krompira različito reaguju, pa je oprez neophodan kako ne biste oštetili list.

Važnost plodoreda u borbi protiv zlatice

Sve ove metode daju najbolje rezultate ako se poštuje plodored. Stručnjaci savetuju da se krompir ne sadi na istom mestu barem 4 do 5 godina. Na taj način prirodno smanjujete broj larvi koje prezimljuju u zemljištu i olakšavate sebi borbu u godinama koje dolaze.

Uz malo truda i prirodnih sastojaka, zlatica više neće biti nerešiv problem u vašoj bašti.