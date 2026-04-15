Mnogi smatraju da je priprema palačinki najjednostavnija stvar na svetu, jer je potrebno samo malo brašna, mleka, nekoliko jaja i malo veštine pri okretanju. Ipak, prava tajna nije samo u spretnosti, već u pravilnom odnosu osnovnih sastojaka kako testo ne bi postalo žilavo ili gnjecavo.

Verovatno vam se više puta dogodilo da prva palačinka zagori, druga se zalepi, a svaka sledeća bude gumasta, što je jasan znak da nešto u smesi nije dobro izbalansirano.

Često se dešava da, uprkos trudu, palačinke ne ispadnu onako lagane i mekane kako smo želeli. Pitanje je gde grešimo i kako napraviti smesu koja uvek uspeva.

Sve se svodi na pravi odnos sastojaka, a najveća nedoumica je koliko jaja treba staviti da bi rezultat bio savršen.

Koliko jaja je potrebno dodati u testo?

Početnici u kuhinji često misle da će veća količina jaja poboljšati smesu. Međutim, previše jaja zapravo kvari ukus i dovodi do toga da palačinke budu gumene i žilave.