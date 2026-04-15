Mnogi smatraju da je priprema palačinki najjednostavnija stvar na svetu, jer je potrebno samo malo brašna, mleka, nekoliko jaja i malo veštine pri okretanju. Ipak, prava tajna nije samo u spretnosti, već u pravilnom odnosu osnovnih sastojaka kako testo ne bi postalo žilavo ili gnjecavo.

Verovatno vam se više puta dogodilo da prva palačinka zagori, druga se zalepi, a svaka sledeća bude gumasta, što je jasan znak da nešto u smesi nije dobro izbalansirano.

Često se dešava da, uprkos trudu, palačinke ne ispadnu onako lagane i mekane kako smo želeli. Pitanje je gde grešimo i kako napraviti smesu koja uvek uspeva.

Sve se svodi na pravi odnos sastojaka, a najveća nedoumica je koliko jaja treba staviti da bi rezultat bio savršen.

Koliko jaja je potrebno dodati u testo?

Početnici u kuhinji često misle da će veća količina jaja poboljšati smesu. Međutim, previše jaja zapravo kvari ukus i dovodi do toga da palačinke budu gumene i žilave.

Sa druge strane, ako se stavi premalo jaja, testo će se lepiti i kidati svaki put kada pokušate da okrenete palačinku.

Ako se koristi tri do četiri jaja na 500 ml mleka, to je previše, dok je jedno jaje premalo. Verovatno se sada pitate kako onda odrediti tačnu količinu.

Pravilo je jednostavno: na svakih 500 ml mleka dodaju se dva jaja i to je idealan odnos. Takva mera obezbeđuje da palačinke budu mekane, ukusne i da se bukvalno tope u ustima.

