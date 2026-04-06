Vitamin B12 često se pominje kao „tajni saveznik“ u mršavljenju, posebno kroz suplemente i injekcije koje obećavaju više energije i brži metabolizam. Ipak, naučni dokazi za direktan uticaj na gubitak kilograma su ograničeni.

Šta je vitamin B12 i zašto je važan?

Vitamin B12 (kobalamin) je ključan za proizvodnju energije, rad nervnog sistema i stvaranje crvenih krvnih zrnaca. Najviše ga ima u mesu, ribi, jajima i mlečnim proizvodima, dok su vegani i starije osobe u većem riziku od nedostatka.

Da li B12 pomaže u mršavljenju?

Neka istraživanja pokazuju da nizak nivo vitamina B12 može biti povezan sa većim rizikom od gojaznosti, ali to ne znači da njegov unos direktno topi kilograme. Drugim rečima – postoji veza, ali ne i dokaz da B12 sam po sebi dovodi do mršavljenja.

Šta zapravo radi?

Vitamin B12 može indirektno pomoći jer:

smanjuje umor i povećava energiju

podržava metabolizam

olakšava fizičku aktivnost

Ali bez pravilne ishrane i kretanja – nema značajnog efekta na težinu.

Znaci nedostatka

Manjak vitamina B12 može izazvati umor, slabost, probleme sa koncentracijom i anemiju, što dodatno otežava kontrolu telesne težine. Vitamin B12 nije „čarobno rešenje“ za mršavljenje, ali je važan za opšte zdravlje i energiju. Ako imate manjak, njegovo nadoknađivanje može pomoći da se osećate bolje i budete aktivniji – što je ključ za zdrav gubitak kilograma.