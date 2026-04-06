Jorgovan je cvet koji simbolizuje sreću, blagostanje i harmoniju, pa ga je dobro uneti u dom za Uskrs.

Prema verovanju, nakon Isusovog raspeća, Bogorodica je pronašla utočište ispod jednog drveta i zaspala.

U jednoj simboličnoj priči, drvo je svojim granama zaštitilo nekoga od vetra i hladnoće, a kada se ta osoba probudila, blagoslovila ga je. Od tog trenutka, drvo je procvetalo u mirisni jorgovan, koji se danas smatra simbolom nade i obnove.

Jorgovan se u tradiciji povezuje sa radošću, mirom i bliskošću u domu. Njegov prepoznatljiv miris deluje umirujuće i stvara prijatnu, toplu atmosferu u prostoru.

Veruje se i da jorgovan donosi sreću i napredak u kuću, posebno ako se unese u dom pred Uskrs, kada simbolika novog početka ima posebno značenje.

Može se koristiti u prazničnim dekoracijama, u vazi, na trpezi ili kao mirisni ukras u prostoru.

Ljubičasti jorgovan simbolizuje prvu ljubav, dok beli označava nevinost i vernost.

Prema narodnim verovanjima, kupanje u vodi sa jorgovanom može pomoći da se ugleda buduća ljubav.