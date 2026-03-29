Kišni dani donose osveženje, ali i male, uporne probleme koji umeju da pokvare utisak posebno kada je reč o garderobi.



Mnogi su se bar jednom našli u situaciji da, uprkos pažljivom hodanju i izbegavanju barica, na zadnjem delu pantalona primete sitne fleke od vode i blata. Ovaj naizgled bezazlen problem često izaziva frustraciju, naročito kod onih koji nose elegantnu obuću i žele da zadrže uredan izgled tokom celog dana.



Zato se jedan korisnik Redita požalio zajednici:



— Kad god je napolju kiša, dobijem one dosadne flekice od vode i blata na zadnjem delu pantalona. Uvek je pozadi i uvek do kolena. Pošto voda na zemlji jedva da je čista, na kraju imam gomilu tačkica od blata na pantalonama koje je teško nositi ponovo bez pranja.

Ovo se dešava kada nosim moje cipele za odelo. Nisam siguran za patike, ali retko ih nosim na kiši. Da li još neko ima problem sa ovim? Izluđuje me i stalno mi uništava pantalone — piše jedan koristnik Redita.



Iskustva i rešenja

Ubrzo su se uključili i drugi korisnici koji su davali svoje savete i komentare, ali nekoliko saveta se izdvojilo:

"Dešava mi se ponekad, kad žurim. To se desi kad voda sa cipela prsne. Da bi se to sve rešilo imaš dve opcije: prva je da hodaš sporije, a druga da staviš plastične kese preko nogu kad hodaš po kiši napolju", "Ne možeš ništa da uradiš povodom toga. Ako imaš visoke čizme, možeš da probaš da uvučeš pantalone. Ja to radim. Takođe obično nosim pantalone tamne boje po vlažnim danima jer se prljavština ne vidi toliko na njima. Obrišem svaku očiglednu prljavštinu kad stignem gde sam krenuo"...