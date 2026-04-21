Kada joj je koža počela burno da reaguje na gotovo svaki kozmetički proizvod, blogerka Džosi Santi odlučila je da isproba nešto sasvim jednostavno – umivanje običnim medom. Nakon dve nedelje eksperimenta, rezultate je podelila na društvenim mrežama i iznenadila mnoge.

Problemi su počeli svrabom, peckanjem i crvenilom, najpre na rukama, a zatim i na licu. Brojne kreme i preparati nisu pomagali – simptomi bi se smirili na kratko, pa se ponovo vraćali. Situacija je postala još teža kada je njena koža počela da reaguje čak i na blage preparate poput vitamina C i hijalurona.

Posle dugog istraživanja, odlučila je da pokuša sa prirodnim rešenjem koje su mnogi preporučivali – medom. U početku je bila oprezna, ali već nakon prvih nekoliko dana primetila je da nema iritacije, a koža je postajala mirnija i manje suva. Med se, kako kaže, lako ispira i ne ostavlja lepljiv osećaj kada se koristi uz vodu.

Desetog dana primetila je da su suve regije gotovo nestale, a ten postao ujednačeniji. Povremeno je koristila i kristalisani med kao blagi piling za nos i bradu, što je dodatno očistilo pore.

Na kraju dvonedeljnog perioda odlučila je da med ostane njen stalni izbor za umivanje, a dodatno iznenađenje bilo je i to što su se istovremeno smirile iritacije i ekcem na rukama.