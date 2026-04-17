Ruže u februaru imaju posebnu potrebu za jednim sastojkom koji većina ljudi bez razmišljanja baca. Uz pravilnu primenu možete sprečiti bolesti i obezbediti obilno cvetanje sve do jeseni, i to vrlo jednostavno.

Svi maštamo o ružama kakve gledamo u katalozima, punim krupnih i teških cvetova. Nemojte bacati pepeo. On je pravo prirodno hranivo za ruže.

Radovi na ružama u februaru podrazumevaju uklanjanje starog lišća i prihranu drvenim pepelom. Pepeo je bogat kalijumom i kalcijumom, što jača koren i podstiče biljku da neprekidno formira pupoljke od maja pa sve do prvih mrazeva.

U poređenju sa kupovnom hemijom, običan pepeo se pokazao daleko efikasnijim. Isprobano je više načina i rezultat je uvek bio isti. Veštačka đubriva često podstiču samo rast lišća, pa dobijete bujan, zelen žbun bez cvetova. Pepeo, s druge strane, jača otpornost ruža na pepelnicu i crnu pegavost, poboljšava strukturu zemljišta i smanjuje kiselost u kojoj se razvijaju bolesti, a cvetovima daje snažnu i intenzivnu boju.

Biljke najbolje reaguju na prirodna rešenja. Problem je u tome što mnogi pepeo vide kao otpad, a zapravo je izuzetno vredan i koristan za zemlju i zdravlje ruža.

Pravilna primena ovog domaćeg eliksira je jednostavna, ali je važno izbeći greške koje mogu umanjiti efekat. Dovoljno je da se pridržavate nekoliko osnovnih koraka.

Najpre je potrebno očistiti prostor oko biljke i ukloniti sve biljne ostatke od prethodne sezone kako bi se omogućio lakši pristup korenu. Zatim se pepeo dozira umerenim količinama, otprilike dve šake po jednom žbunu su sasvim dovoljne. Važno je koristiti isključivo pepeo dobijen sagorevanjem čistog drveta, poput bukve, hrasta ili voćaka, dok se pepeo od uglja ili lakiranog i obrađenog drveta ne preporučuje. Nakon toga pepeo treba blago umešati u zemlju, jer ostavljanje na površini smanjuje njegovu delotvornost.

Najčešća greška je odlaganje ovog tretmana za mart. Ruže već tokom februara počinju da se aktiviraju ispod površine zemlje i tada im je dodatna hrana najpotrebnija. Pravovremena prihrana omogućava biljci da uđe snažna u sezonu rasta.

Često postavljana pitanja

Mogu li koristiti pepeo ako ruže gajim u saksiji

Mogu, ali u znatno manjoj količini. Jedna supena kašika pepela po saksiji dovoljna je da obogati zemlju mineralima.

Da li pepeo pomaže u zaštiti od štetočina

Delimično. Pepeo stvara prepreku koju puževi izbegavaju, dok kalijum doprinosi čvršćoj strukturi listova, pa su biljke otpornije na napade vaši.

Kada je prekasno za ovaj tretman

Najbolje je obaviti prihranu do kraja februara ili početkom marta. Kada započne intenzivan rast lišća, potrebe biljke se menjaju i efekat je slabiji.

