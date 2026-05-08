Dve žene iz Štajerske nakon mnogo godina otkrile su šokantnu istinu o tome kako su zamenjene u bolnici dok su bile novorođenčad. Naime, nakon rođenja u Univerzitetskoj bolnici u Gracu njihovi identiteti su greškom zamenjeni. Posle 35 godina, žene su se konačno povezale sa svojim biološkim porodicama zahvaljujući DNK testiranju.

Doris Grunvald, rođena 31. oktobra 1990. u Gracu, slučajno je saznala sa 22 godine da roditelji koji su je odgajali nisu njeni biološki roditelji. Prvi znak bio je nesklad krvnih grupa tokom rutinskog testa, a DNK analiza je potom potvrdila da njeni roditelji nisu biološki. U isto vreme, druga žena, Džesika, počela je da primećuje neslaganja u majčinoj knjižici, što je pokrenulo dodatnu istragu i konačno dovelo do otkrivanja zamene.

Sud u Austriji utvrdio je da je do greške došlo zbog „grube nepažnje“ bolnice. Doris i druga pogođena žena dobile su odštetu od ukupno oko 90.000 evra. Bolnica, s druge strane, nastavlja da nudi DNK testove drugim osobama rođenim u istom periodu kako bi se utvrdili eventualni drugi slučajevi zamene. U saopštenju bolnica je navela da je pokrenula sve interne procedure kako bi sprečila slične greške u budućnosti.

„Ceo svet mi se srušio“

Doris Grunvald rekla je da je ostala nema od šoka:

„Ceo mi se svet u tom trenutku srušio… kao da je zemlja nestala ispod mojih nogu“, opisala je i dodala kako njena biološka porodica i porodica koja ju je odgajala sada rade na uspostavljanju odnosa.

Žena koja ju je odgajala, Evelin Grunvald, izjavila je:

„Ovo dete je za mene najbolje što mi se ikada dogodilo, bez obzira na sve okolnosti. Naravno da je to bio ogroman šok za mene i moju ćerku, ali od početka smo znale da nas ništa ne može razdvojiti, da ćemo ostati majka i ćerka.“

Džesika je dodala:

„Nikada nismo mislili da ćemo nakon toliko godina pronaći naše biološke porodice. Ovo je neverovatno iskustvo koje menja život.“

Bolnica je omogućila DNK testove za sve osobe rođene između 15. oktobra i 20. novembra 1990. godine. Do sada se odazvalo oko 30 osoba, ali nisu otkrivene druge zamenjene bebe. Policija i nadležni organi nastavljaju da nadziru proces i pružaju podršku pogođenim porodicama.