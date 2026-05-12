Svi su Mini govorili isto: „Šta ti fali? Ne vara te, ne pije, ne kocka se, dobar je čovek.” A ona je godinama ćutala i pokušavala sebi da objasni zašto je uprkos svemu duboko nesrećna.

Spolja gledano, imala je brak kakav bi mnogi poželeli. Kuća, dete, normalan muž, bez velikih drama i skandala. Nisu se svađali svaki dan, umeli su da se smeju, zajedno su gradili život. Ali ono najvažnije među njima je nestalo – osećaj da je srećna i živa pored čoveka sa kojim deli život.

Mina, kako je prijatelji zovu, priznala je da je dve godine skupljala hrabrost da preseče.

– Nisam htela nikoga da povredim. Ni njega, ni naše dete. Zato sam ćutala i gurala dalje, misleći da će proći. A zapravo sam se iznutra gasila – ispričala je.

Kaže da je vremenom počela da živi kao na autopilotu. Ustane, odradi šta mora, legne i tako ukrug. Prestala je da vodi računa o sebi, utehu je tražila u hrani i vinu, a anksioznost je postala deo svakodnevice.

Kap koja je prelila čašu dogodila se jednog dana dok je vozila roditelje.

– Sedeli su pozadi, smejali se i pričali, a zajedno su više od 40 godina. Tada sam shvatila da ja tako ne želim da živim. Srce mi je lupalo, bila sam na ivici napada panike i samo sam pomislila: „Želim ljubav koja smiruje, a ne život u kom se osećam zarobljeno” – rekla je.

Čim se vratila kući, saopštila je mužu da želi razvod.

Najteže joj je, kaže, palo to što su je mnogi osuđivali.

– Kao da žena nema pravo da ode ako nema prevare ili nasilja. Kao da moraš da trpiš čim je muž „dobar na papiru”. Ljudi ne razumeju koliko može da boli kada se pored nekoga osećaš potpuno prazno – iskreno je priznala.

Prvih nekoliko meseci nakon odluke bilo je pakleno. Živeli su zajedno dok nisu prodali kuću, spavali u odvojenim sobama, a ona se stalno preispitivala da li je uništila porodicu.

Ali onda se nešto promenilo.

– Posle dugo vremena ponovo sam počela da dišem. Otišla sam kod frizera, krenula u teretanu, počela da brinem o sebi. Kao da sam se probudila iz nekog dugog sna. Ponovo sam se zaljubila u život – kaže Mina.