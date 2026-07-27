Priča o muškarcu koji je navodno proteran iz države samo zato što je izgledao opasno dobro zvuči kao scenario za film. Upravo je ta urbana legenda lansirala Omara Borkana Al Galu u sam vrh svetske medijske scene i od njega napravila milionera.

Naime, nakon što se u medijima pojavila vest da je izbačen iz Saudijske Arabije jer je bio „previše lep“, Omar nije demantovao glasine. Umesto toga, prihvatio je ulogu i misteriju pretvorio u impresivnu karijeru, čija se vrednost danas procenjuje na oko 10 miliona dolara.



Omar je rođen u Bagdadu, a odrastao u Dubaiju, gde je gradio karijeru manekena i influensera. Međutim, prekretnica se dogodila u aprilu 2013. godine tokom kulturnog festivala u Saudijskoj Arabiji. O oko ovog incidenta i danas postoje dve potpuno oprečne verzije. Po njegovoj, zbog svog atraktivnog izgleda privukao je veliku pažnju posetiteljki koje su željele autograme i fotografije. Verska policija ga je, prema njegovoj tvrdnji, udaljila sa festivala kako ne bi „izazivao neprimerene misli“ kod prisutnih žena. Dok je zvanična verzija vlasti bila da problem nije bio njegov izgled, već neprimereno ponašanje, flertovanje i ples kojim je privlačio devojke koje su došle bez muške pratnje. Naglasili su da niko nikada nije izgovorio da je Omar „previše lep“, niti da je zvanično proteran iz zemlje. Iako je stvarne detalje prećutao, Omar je na društvenim mrežama ostavio nekoliko dvosmislenih objava, prikupio milione pratilaca i pustio da priča sama radi za njega.

Skupi pokloni i obožavateljke

Mediji su se utrkivali za njegove intervjue. Dobijao je uloge u filmovima, potpisivao bogate sponzorske ugovore i, prema rečima medija, primao i do hiljadu poruka dnevno. Opsesija fanova išla je toliko daleko da mu je za rođendan jedna nepoznata žena na kućnu adresu poslala nov luksuzni Mercedes, zajedno sa svim papirima i ključevima.

Brak koji je razbesneo obožavateljke

Snovi hiljada žena raspršili su se 2015. godine kada je saopštio da se oženio modnom dizajnerkom Jasmin Ovejda. Njegova izabranica se umesto čestitki suočila sa neviđenim udarom mržnje na društvenim mrežama. Ljubomorne obožavateljke su je masovno vređale, optužujući je da „nije dovoljno dobra za njega“. Pritisak javnosti nije jenjavao ni nakon što su dobili sina Dijaba. Iako su se trudili da ignorišu negativne komentare, njihov brak nije opstao. Razveli su se ubrzo nakon rođenja deteta, a Omar je samo kratko potvrdio razlaz uz poruku poštovanja prema bivšoj supruzi.

Danas, Omar živi kao uspešan preduzetnik i influenser, dokazujući da je dobar marketing nekada moćniji od bilo koje istine.