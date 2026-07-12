Mnogi u kajganu po navici dodaju mleko, ali pojedini kulinarski stručnjaci tvrde da upravo voda može biti tajni sastojak za laganiju i vazdušastiju teksturu. Dovoljna je jedna kašika vode na dva jaja kako bi kajgana bila mekša i pahuljastija.

Razlog je u tome što se voda tokom pripreme pretvara u paru, koja stvara sitne vazdušne džepove u smesi i daje kajgani laganu strukturu. Za razliku od nje, mleko doprinosi gušćoj i kompaktnijoj teksturi, dok voda istovremeno usporava zgrušavanje jaja i ostavlja više vremena da se sklone sa vatre pre nego što postanu suva.

Za pripremu je dovoljno umutiti dve jaja sa jednom kašikom vode, bez stvaranja pene. Veća količina vode se ne preporučuje jer može učiniti kajganu vodenastom.

Ljubitelji bogatijeg ukusa mogu umesto vode dodati kašiku pavlake, krem sira ili malo putera, dok neki smatraju da jajima nije potreban nikakav dodatak. Ipak, bez obzira na izbor sastojaka, ključ uspeha je priprema na umerenoj temperaturi i skidanje kajgane sa ringle dok je još blago vlažna, jer će se do kraja ispeći od preostale toplote.