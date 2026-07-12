Prema astrološkim tumačenjima, 13. jul 2026. mogao bi da označi početak značajnih promena za tri horoskopska znaka. Uticaj retrogradnog Plutona donosi priliku za ličnu transformaciju, donošenje važnih odluka i ulazak u novu životnu fazu.

Bik

Bikovi su, prema astrologiji, nedavno izvukli važnu životnu lekciju i više nemaju želju da se vraćaju starim obrascima ponašanja. Vreme razmišljanja je iza njih, a sada je trenutak za konkretne poteze. Retrogradni Pluton podstiče ih da preuzmu kontrolu nad svojim životom i iskoriste prilike koje im se otvaraju. Astrolzi smatraju da će upravo hrabrost i spremnost na promene odrediti njihov dalji put.

Škorpija

Za Škorpije ovaj period donosi niz važnih uvida koji mogu trajno promeniti njihov život. Već duže vreme osećaju da im je potrebna velika promena, a sada će, prema astrološkim prognozama, imati priliku da je sprovedu u delo. Pluton, planeta transformacije i ponovnog rađanja, podstiče ih da ostave prošlost iza sebe, vrate samopouzdanje i ponovo pronađu ljubav prema sebi.

Vodolija

Vodolije su zadovoljne mnogim odlukama koje su do sada donele, ali istovremeno osećaju da mogu postići mnogo više. Retrogradni Pluton navodi ih da prihvate promene kao neophodan korak ka ličnom razvoju. Astrologija poručuje da će upravo izlazak iz zone komfora otvoriti vrata novim mogućnostima i omogućiti im da ostvare svoj puni potencijal.