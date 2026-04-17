Dženifer Grej proslavila se ulogom Bejbi Hausmen u kultnom filmu "Prljavi ples".

I dalje glumi, ali i mami poglede mladolikim izgledom, a na najnovijim fotografijama na prvu je nećete prepoznati.

Dženifer Grej rođena je 26. marta 1960. u Njujorku, u umetničkoj porodici. Njen otac je Džoel Grej, cenjeni glumac i dobitnik Oskara (za film Cabaret), a majka Džo Vajlder je bila glumica i pevačica. Odrastanje u takvom okruženju usmerilo ju je prema sceni još u ranom detinjstvu.

Grej je pohađala Professional Children’s School u Njujorku, poznatu po obrazovanju mladih umetnika, gde je paralelno trenirala ples i glumu. Nakon srednje škole pohađala je časove glume na Neighborhood Playhouse School of the Theatre.

Prvi posao nije bio pred kamerom nego – u reklami za Dr Pepper. Ubrzo je počela dobijati manje filmske uloge, a pažnju je privukla 1984. ulogom u ratnoj drami Red Dawn. Sledeće godine pojavila se u ''Ferris Bueller’s Day Off'', gde je tumačila sestru glavnog lika – njen filmski brat bio joj je tadašnji dečko, Metju Broderik.

Godine 1987. Dženifer Grej dobija ulogu koja će je zauvek obeležiti – Frensis Bejbi Hausmen u kultnom filmu ''Dirty Dancing''. Hemija između nje i Patrika Svejzija postala je jedan od najprepoznatljivijih filmskih parova svih vremena.

"Na isti način na koji Bejbi i Džoni nisu trebali biti zajedno, nismo ni mi. Po prirodi nismo odgovarali jedno drugom, a činjenica da smo trebali biti prirodni spoj stvorila je napetost. Kada bih mogla, danas bih mu rekla da mi je žao što ga nisam mogla ceniti i uživati u onome ko je on", rekla je za People svojevremeno.

Iako je film doneo slavu, Grej se u to vreme borila s nesigurnostima i pritiskom koji donosi nagli uspeh.

Početkom 1990-ih Dženifer Grej je uradila rinoplastiku, što je drastično promenilo njen izgled. Promena je bila toliko velika da ju je, prema njenim rečima, holivudska industrija jedva prepoznavala. Sama glumica kasnije je izjavila:

"Ušla sam u operacionu salu slavna, izašla kao nepoznata osoba."

''To mi je bio prvi izlazak u javnost. I to je bilo to, postala sam nevidljiva iz dana u dan. U očima sveta to više nisam bila ja. Potrošila sam puno energije pokušavajući shvatiti gde sam pogrešila, zašto sam proterana iz holivudskog kraljevstva. Preko noći sam izgubila identitet i karijeru", izjavila je ranije Dženifer za magazin People i otkrila da joj je majka sugerisala da operiše nos jer je to učinila ona, baš kao i njen otac Džoel Grej.

Ovaj trenutak često se navodi kao jedan od razloga zbog kojih se njena karijera nije razvila u smeru koji su mnogi očekivali nakon Prljavog plesa.

Uprkos tome, nastavila je da radi na televiziji i filmu, ali u manjim ili manje zapaženim projektima.

Dženifer Grej je 1987., samo nekoliko dana pre premijere ''Dirty Dancinga'', zajedno s tadašnjim partnerom Metjuom Broderikom doživela tešku saobraćajnu nesreću u Irskoj u kojoj su dve osobe smrtno stradale. Nesreća je ostavila duboke emocionalne posledice i zasenila uspeh filma.

Godine 2001. udala se za glumca Klarka Grega (poznatog iz Marvel filmova), s kojim ima ćerku Stelu. Par se razveo 2021.

Grej se ponovo približila široj publici zahvaljujući učestvovanju u američkoj emisiji ''Dancing with the Stars'' (2010.), koju je – simbolično – i pobedila. Ples, koji ju je proslavio u mladosti, ponovo ju je vratio u centar pažnje.

Kasnije se pojavila u više TV serija, uključujući ''Grey's Anatomy'', ''Red Oaks'' i druge projekte.

Godine 2022. objavila je autobiografiju "Out of the Corner", u kojoj otvoreno govori o karijeri, porodici, nesreći, pritiscima Holivuda te ličnim borbama i ponovnom pronalasku samopouzdanja.

