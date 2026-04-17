Ovan

Danas biste mogli osetiti snažan poriv da pokrenete stvari i preuzmete vođstvo. Vaša energija je zarazna, ali pazite da ne budete impulsivni. U ljubavi, neko očekuje vašu pažnju i iskrenost.

Bik

Potrebna vam je sigurnost i stabilnost, ne dozvolite da vas spoljne okolnosti uzdrmaju. Dan je dobar za poslove vezane za novac ili nekretnine. U privatnom životu, potrudite se da izrazite zahvalnost.

Blizanci

Vaša potreba za razgovorom i povezivanjem danas dolazi do izražaja. Sjajan je trenutak za kraća putovanja, dogovore i nove ideje. Obratite pažnju na detalje – mogu vam doneti prednost.

Rak

Dan vas poziva da se okrenete unutrašnjem svetu. Emocije su pojačane, ali vi imate snagu da ih razumete i preoblikujete. Posvetite vreme porodici ili nekom ko vam znači.

Lav

Vaš sjaj danas ne može proći neprimećeno. Iskoristite taj uticaj za nešto pozitivno – pohvala, priznanje ili inicijativa mogu doneti dugoročne rezultate. Srce vam je toplo, samo ga nemojte trošiti na pogrešne ljude.

Devica

Praktičnost i analiza su vaša snaga, ali danas dozvolite sebi i malo fleksibilnosti. Možda ćete biti pozvani da rešite tuđi problem i uspećete u tome. Vodite računa o zdravlju i malim navikama.

Vaga

Balans i harmonija su vaša potreba, ali danas vam univerzum poručuje da ne bežite od konflikta ako je on neophodan za pravdu. Ljubavni odnosi mogu se produbiti iskrenim razgovorima.

Škorpija

Intenzitet emocija je prisutan, ali vi ga umete usmeriti u transformaciju. Danas je vreme da završite nešto iz prošlosti. U poslu, neka vas vodi intuicija, a ne inat.

Strelac

Optimizam vas vodi napred, a danas bi mogli dobiti vesti koje vam otvaraju nove horizonte. Sjajan je dan za učenje, kontakte sa strancima ili planiranje putovanja. Sloboda vam je najvažnija – čuvajte je mudro.

Jarac

Odgovornost je danas ključna reč za vas. Imate priliku da učvrstite neki poslovni ili lični dogovor. U ljubavi pokažite toplinu i nežnost, čak i ako to nije vaš uobičajeni izraz.

Vodolija

Originalnost je vaša prednost, danas se nemojte bojati da pokažete ono što jeste. U društvu možete biti inspiracija drugima. Ljubavni život može vas iznenaditi, pogotovo ako ste otvoreni za neobične susrete.

Ribe

Vaša osetljivost danas može biti izvor važne spoznaje. Idealno je vreme za kreativni rad, meditaciju ili pomoć drugima. Ne zaboravite na svoje granice, saosećanje ne znači da zaboravite sebe.

