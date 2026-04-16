Erin Endruz je otvorena po pitanju svog iskustva sa vantelesnom oplodnjom.

Sportska komentatorka i TV ličnost (47) je utorak, 14. aprila razgovarala je sa svojom koleginicom Čarisom Tompson sa radija ,,iHeartRadio" o želji da proširi porodicu u epizodi podkasta „Calm Down with Erin and Charissa“, prenosi People.

Razgovor je počeo tako što su se njih dve osvrnule na to da se nisu čule oko nedelju dana, što je za njih bio „najduži“ period bez kontakta.

Endruzova je rekla da joj je nedelja bila veoma naporna jer je njen otac morao u bolnicu, a ona je otkazala CO2 laser jer je „odlučila da ponovo pokuša vantelesnu oplodnju“.

„Nije uspelo“, rekla je Tompsonova (43).

„Evo u čemu je stvar“, nastavila je Endruzova. „Ja sam luda i radim sa doktorom koji je rekao: ‘Slušaj, znaćemo kada je vreme da stanemo.’ Ali ja sam sada baš van sebe. Jednostavno imam osećaj da moje telo to može.“

„Iako znam da moje godine, prema svemu što se zna, nisu baš dobre kada je u pitanju stvaranje jajnih ćelija i njihov kvalitet, postoji nešto u meni zbog čega pomislim: čekaj samo, gledaj kako ću uspeti“, nastavila je, nazivajući tu svoju odlučnost „čudnom vrstom zavisnosti“.

Podrška

Tompsonova joj je pružila podršku, rekavši da gaji „ljubav i poštovanje“ prema svojoj koleginici i prijateljici zbog toga što uvek ide napred i bori se za ono što želi.

„Ne bi imala Meka da nemaš tu upornost“, rekla je Tompsonova o Endruzinom sinu, kojeg je dobila uz pomoć surogat majke u julu 2023. godine sa suprugom Džaretom Stolom. „Ne bi imala Meka da nisi takva osoba — jer, uzgred, bilo je mnogo prepreka na putu do njega, a ti si govorila: ‘Ne, ja ću to uraditi.’“

Rak grlića materice

Endruzovoj je 2016. godine dijagnostikovan rak grlića materice, nakon čega je podvrgnuta uspešnoj operaciji.

Naredne godine udala se za bivšeg kanadskog hokejaša, a u trenutku postavljanja dijagnoze već su imali zamrznute embrione. Par je započeo vezu 2012. godine.

Dete

Nakon devetogodišnjeg puta kroz izazove sa plodnošću, par je u julu 2023. dobio svoje prvo dete, sina po imenu Mek, uz pomoć surogat majke.

Tompsonova je rekla Endruzovoj da će, kada dođe trenutak da više ne bude mogla da pokušava da dobije još jedno dete, lako prihvatiti tu činjenicu, jer je pokušala sve.

„Ali, kao što sam ti već rekla, ti si već pobedila. Imaš prelepog dečaka i on uskoro puni tri godine i neverovatan je“, dodala je Tompsonova. „Volim tvoju posvećenost porodici i toj želji, jer bi većina ljudi odustala mnogo ranije, a taj dečak možda ne bi ni bio ovde.“

