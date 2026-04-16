Naručivanje u restoranima može biti prava veština, a za majku dvoje dece i kreatorku sadržaja Džuli Vajs to je veština koju je najbolje naučiti još od malih nogu.

Vajsova je 28. januara podelila snimak svoje dvogodišnje ćerke Rouz kako sama naručuje obrok u restoranu.

Rouzin brat, Džej (7), se čuje kako samouvereno naručuje svoje lazanje, a onda se konobar obraća njegovoj mlađoj sestri, koja se priprema da iznese svoju porudžbinu.

„Umm, ja bih makarone sa sirom, sa sirom odozgo“, rekla je Rouz u videu, dok se ostatak stola tiho nasmejao.

„U redu, to zvuči dobro“, odgovorio je konobar, pre nego što je Džuli pojasnila u ime svoje ćerke: „Da li to dolazi sa nekim prilogom ili nečim?“

„Da li želiš prilog uz to?“, upitala je Džuli Rouz u videu.

Rouzina slatka želja za prilog? „Još hleba sa strane.“

„A šta kažeš na malo brokolija?“, čuje se Rouzin tata van kadra, na šta je Rouz uz sleganje ramenima i pomalo razočarano odgovorila: „Pa… može.“

Vajsova je napisala u videu: „Teram svoju dvogodišnjakinju da sama naručuje hranu jer ne dozvoljavam da u ovoj porodici postoji socijalna anksioznost.“

Dodatno je pojasnila u opisu: „A ako ne govore glasno i jasno, pokušaće ponovo. Takođe, Rouz je shvatila da je zaboravila da kaže ‘molim vas’ nakon što je konobarica otišla, ali se potrudila da joj se zahvali kada se vratila.“ (Džuli je u međuvremenu objavila i nastavak, u kojem je Rouz ponovo naručila obrok i pokazala svoje umeće izgovaranja reči „molim“.)

Komentari

Mnogi komentatori bili su oduševljeni malom Rouz i njenom sposobnošću da naručuje, pa je jedan napisao: „DAAA, dajte joj makarone sa sirom sa sirom odozgo i još hleba, molim, kraljice!!!“

Međutim, drugi su brzo istakli da je smejanje dok je Rouz naručivala možda imalo suprotan efekat od onog koji je Džuli želela.

„Ali onda se svi smejete??? Mene bi to učinilo baš anksioznom nakon što sam uradila ono što ste tražili“, primetio je jedan komentator.

Odluka

Džuli je govorila za People o svojoj odluci da njena deca sama naručuju hranu, kao i o komentarima da se porodica smejala Rouz u videu.

Džuli kaže da je njeno iskustvo u detinjstvu bilo „suprotno“ iskustvu njene dece, navodeći da je bila „veoma stidljiva“ i da su je „fascinirala“ deca koja su mogla tako samouvereno da razgovaraju sa odraslima.

„Znala sam da želim da moja deca budu takva. Nisam želela da budu kao ja“, priznaje Džuli. „Takođe, zaista nema potrebe da ja govorim umesto [Rouz] kada ona može sama da govori. Ima skoro tri godine, ali prvih nekoliko godina, dok je bila beba, jako, jako se plašila nepoznatih ljudi.“

Samopouzdanje

Džuli ističe da je i njen način odrastanja uticao na njenu želju da izgradi samopouzdanje kod svoje dece.

„Nikada nisam bila gurana van svoje zone komfora. I mislim da se i danas borim s tim. Čak i običan razgovor sa nepoznatima ili obraćanje u javnosti — volela bih da sam dobila alate za to i da sam bila više podsticana“, kaže ona.

„Kada sam bila dete, volela sam mamu zbog toga. Bila sam presrećna. Nikada nisam morala da radim nešto što mi je neprijatno. Ali sada, kada pogledam unazad, volela bih da jeste“, nastavlja.

Džuli kaže da je sada kao roditelj shvatila da ponekad morate da „sagledate širu sliku i pripremite [decu] za stvarni život“, što znači donošenje odluka koje ih izbacuju iz njihove zone komfora.

Ona takođe veruje da je video „dobar prikaz“ onoga što pokušava da promoviše na svojoj stranici — a to je da ljudi treba da imaju „visoka očekivanja“ posebno kada su u pitanju mališani.

„Mnogo su sposobniji nego što mislimo“, kaže ona.

Reakcije

Džuli navodi da je imala podeljene reakcije na svoj video, koji sada ima četiri miliona lajkova i više od 22 miliona pregleda.

„Mnogima se nije dopalo to što sam se smejala onome što je rekla“, priznaje Džuli. „Nisam ni odgovarala na to jer… mislim, da je poznaju i da poznaju našu porodicu, razumeli bi.“

„Ali ona ima skoro tri godine“, nastavlja ona. „Može da razlikuje kada joj se neko smeje i kada se smeje zajedno s njom. Rekla je nešto smešno i zna da je to bilo smešno. Zna da joj se nismo smejali, tako da zaista nema potrebe da ovde dolazim i dodatno objašnjavam to.“

Džuli kaže da je imala i druge slične situacije u kojima su njeni roditeljski stavovi postali tema rasprava na internetu. Prvi put je postala viralna pre oko četiri godine, kada je snimak na kojem ona i tada dvogodišnji Džej pevaju pesmu postao hit — upravo zbog toga koliko je on bio dobar u tome za svoj uzrast.

„Nakon što je taj video postao viralan, mnogi su želeli da znaju kako moj sin tako dobro govori“, kaže ona. „Jedan od glavnih razloga je taj što mu nije dozvoljeno… Nikada nije gledao iPad niti telefon.“

„A sada sa ćerkom, ona gotovo da uopšte ne gleda televiziju. Nikada nije videla tablet ili telefon. I to je kontroverzno, jer mnogi ljudi to pogrešno shvate“, nastavlja Džuli.

Ipak, Džuli kaže da se trudi da ne daje previše objašnjenja ili opravdanja za svoje roditeljske odluke.

„Ne volim da se fokusiram na negativne posledice jer ne želim da se iko oseća loše“, kaže ona.

Delikatna situacija

Priznaje da je situacija svakog roditelja drugačija i da kroz svoj sadržaj pokušava da ne ulazi „previše duboko“ u rasprave o roditeljstvu.

„Nekad je teško, jer razumem da svako ima drugačiju situaciju, pa se trudim da ne budem naporna sa savetima, ali mislim da je korisno čuti ih, jer i sama uzimam savete od drugih mama na TikToku“, dodaje.

Sadržaj na njenoj stranici varira — od saveta o roditeljstvu do tema o partnerskim odnosima — ali, u suštini, „ako ljudi žele mesto gde mogu da vide pozitivan pogled na roditeljstvo, to je ono čemu težim“.

„Ne pokušavam da prikažem da je sve lako i uvek savršeno. Samo pokušavam da pomognem drugim roditeljima“, kaže ona.

