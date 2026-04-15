Jedan od najbogatijih holivudskih glumaca, Adam Sendler ponovo je privukao pažnju javnosti, ali ne zbog luksuza, već zbog svog skromnog načina života.

Na premijeri novog filma „Roommates“ pojavio se sa svojom porodicom: suprugom Džeki Sendler i ćerkama Sejdi i Sani, koje grade sopstvene glumačke karijere. Dok su one bile elegantno obučene, Sendler je, kao i obično, došao u opuštenoj, sportskoj kombinaciji.

Porodica mu je, kako često ističe, najvažnija u životu. Njegove ćerke već su glumile u više filmova, često zajedno s njim, a on ih maksimalno podržava, čak im organizuje i velike proslave, uz poznate muzičke goste, poput Adama Levina i iznenađenja kao što je dolazak Dženifer Aniston.

Iako se procenjuje da ovaj glumac ima oko 800 miliona dolara, Sendler važi za jednog od najskromnijih bogataša u Holivudu. Ne voli luksuzne restorane, radije jede obične hamburgere, pa čak i ostatke hrane. Nameštaj ume da kupuje na buvljaku, a često bira bicikl umesto skupih automobila. Njegov stil oblačenja je jednostavan: šorc i široka dukserica.

Ipak, iza takvog načina života krije se velika humanost. Donirao je desetine miliona dolara bolnicama, umetničkim programima za decu i porodicama pogođenim prirodnim katastrofama.

