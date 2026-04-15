Mnogi veruju da je za zdrav život najbolje jesti tri obroka dnevno i izbegavati međuobroke. Međutim, jedan kardiolog se s time ne slaže i tvrdi da užina ima svoje mesto u ishrani, čak i ako pazite na zdravlje srca. "Užina svakako ima svoje mesto u ishrani zdravoj za srce", kaže dr. Lars Sondergaard, kardiolog te glavni medicinski direktor i potpredsednik Odeljenja za strukturne bolesti srca u firmi Abbott. "Sve zavisi od toga šta izaberete. Užina ne mora biti čips ili slatkiši."

Prema dr. Sondergaardu, zdrava užina ne mora biti komplikovana. "To može biti voće koje je lako poneti, poput banana ili klementina, povrće kao što su mini šargarepe ili šaka orašastih plodova i semenki", objašnjava. "Užina može biti i tvrdo kuvano jaje, kockica tamne čokolade ili kriška integralnog tosta s malo putera od orašastih plodova. Zapravo, mogućnosti su veće nego što većina ljudi misli." Ipak, postoji jedna proteinska grickalica koju on lično izbegava i savetuje pacijentima da čine isto.

Zdrave grickalice po preporuci kardiologa

Užina može biti deo ishrane zdrave za srce, a dr. Sondergaard ima nekoliko favorita koje rado preporučuje. "Moje tri omiljene grickalice su borovnice, tamna čokolada i konzervirana riba", kaže. "Borovnice i tamna čokolada bogate su antioksidansima koji mogu pomoći u održavanju zdravog krvnog pritiska, a doprinose i snižavanju 'lošeg' LDL holesterola."

Ipak, kod tamne čokolade treba paziti na količinu, porcija od oko 28 grama smatra se razumnom.

Za one koji preferiraju nešto slano, predlaže konzerviranu ribu. "Konzervirana riba bogata je omega-3 masnim kiselinama, koje naša tela ne mogu sama proizvesti", objašnjava. "One mogu pomoći u snižavanju krvnog pritiska i pridonijeti opštem zdravlju."