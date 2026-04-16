Nemački supermodel Hajdi Klum (52) bila je u braku sa pevačem Silom (62) od 2005. do 2014. Dobili su troje dece, sinove Henrija i Johana i ćerku Lou. Njihov najstariji sin Henri (20) prošle godine je otvorio reviju na Nedelji mode u Parizu i time zakoračio u svet mode. Krenuo je maminim koracima, a Hajdi nije skrivala koliko je ponosna.

"Tako sam ponosna na tebe, Henri. Bilo je neverovatno. Sve je odradio tako dobro", ponosno je napisala mama Hajdi na društvenim mrežama objavivši video debitanta modnih pista. Henri je od tada odradio niz revija i snimio brojne kampanje za poznate svetske brendove. Za nemački Vogue je jednom prilikom istakao i šta smatra bitnim u svetu modelinga.

"Za hodanje po pisti pretpostavljam da je važno da nisam kao kornjača i da imam pravilno držanje i ravna leđa", rekao je. Na društvenim mrežama nije dugo trebalo da krenu pohvale na njegov račun. Predviđaju mu blistavu karijeru i govore kako je s fizičkog aspekta, ali i karakterno, pokupio najbolje s mamine i tatine strane.

Hajdi se nakon razvoda od Sila udala za gitaristu grupe Tokio Hotel, Toma Kaulica, koji je od nje mlađi 16 godina. Rođen je i odrastao u Nemačkoj, baš kao i Hajdi, što je zasigurno bila jedna od stvari koja ih je spojila. Da su zajedno, saznalo se na proleće 2018. kad su viđeni kako se strastveno ljube na snimanju američkog šoua "America's Got Talent" u kojem je Hajdi članica žirija.