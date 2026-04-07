Ova priča je poznata kao klasični primer psihološkog testa koji se koristi da se proceni psihopatsko razmišljanje. Pitanje koje obično sledi je: Zašto je žena ubila svoju sestru?

Odgovor je da je žena ubila svoju sestru jer je želela da se majka ponovo sahrani. Na taj način bi mogla da ponovo vidi muškarca kojeg je primetila na sahrani majke.

Ovaj odgovor pokazuje način razmišljanja koji je hladan, kalkulativan i ne pokazuje saosećanje — karakteristike povezane sa psihopatijom.

Ipak, kako tekst napominje, to što neko može da razmišlja na ovaj način ne znači da je stvarni problematični psihopata – mnogi ljudi mogu povremeno pokazivati ovakve crte, a da to ne utiče na normalan život ili međuljudske odnose. Neke osobine, poput odlučnosti i strateškog razmišljanja, čak mogu biti korisne kada se koriste u pozitivne svrhe.

Video: