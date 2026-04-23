Roditeljstvo često izgleda kao beskrajno ponavljanje istih rečenica, nervoza i situacije u kojoj imate osećaj da vas dete jednostavno ne čuje. Ipak, stručnjaci ističu da problem najčešće nije u "neposlušnosti", već u načinu na koji deca funkcionišu i u prirodnim fazama njihovog razvoja.

Deca mnogo lakše sarađuju kada im je nešto zanimljivo ili prijatno, dok u trenucima kada treba da prekinu igru ili urade obavezu, često dolazi do otpora. Razlog tome je što njihov mozak još uvek nije u potpunosti razvijen za kontrolu impulsa i dugoročno planiranje, pa im je fokus uvek na onome što se dešava "sada i odmah".

Pored toga, kako odrastaju, deca sve više žele da imaju osećaj kontrole i samostalnosti, pa se ponekad opiru upravo onda kada im se nešto direktno naređuje. U celoj toj priči važnu ulogu ima i odnos sa roditeljima, pa tako što je veća povezanost i osećaj razumevanja, to je i veća spremnost deteta na saradnju.

Zato se sve više govori o tome da ključ nije u vikanju i kaznama, već u povezivanju. Kada roditelj na trenutak uđe u detetov svet, prizna njegove emocije i tek onda postavi zahtev, dete mnogo lakše prihvata ono što se od njega traži.

Umesto stalne borbe i frustracije, naglasak se stavlja na mirniju komunikaciju, strpljenje i izgradnju odnosa. Jer, kako stručnjaci podsećaju, cilj nije savršen roditelj, već odnos u kome se i dete i roditelj razumeju i rastu zajedno.