Profesorka psihologije sa Univerziteta Južna Kalifornija, Darbi Seksbi, iznosi neobičan, ali sve više diskutovan stav o savremenom roditeljstvu, da roditelji ponekad treba da "ignorišu" svoju decu kako bi im zapravo pomogli u razvoju.

Kako objašnjava, današnji roditelji često su stalno posvećeni deci, organizuju im svaku aktivnost i ne ostavljaju prostor za dosadu ili samostalnu igru. Međutim, prema njenim rečima, deca nisu evolutivno stvorena za konstantnu stimulaciju i pažnju odraslih.

Seksbi ističe da deca mnogo toga uče upravo kroz posmatranje i slobodnu igru, bez stalnog usmeravanja. Kada imaju prostor da sama osmišljavaju aktivnosti, rešavaju nesporazume i snalaze se u različitim situacijama, razvijaju važne životne veštine poput strpljenja, empatije i kreativnosti.

Posebno naglašava da dosada nije negativna, već korisna jer tada dečiji mozak aktivno "radi u pozadini", razvijajući maštu i razumevanje drugih ljudi.

Takođe, smatra da je za razvoj deteta važno i da ponekad čeka odrasle, posmatra njihove razgovore i ne bude stalno u centru pažnje. Takva iskustva, iako deluju jednostavno ili dosadno, zapravo uče decu strpljenju i realnim životnim situacijama.

Profesorka se zalaže i za više slobode u igri, gde deca imaju priliku da se sama kreću, istražuju i preuzimaju male odgovornosti, jer to jača njihovu samostalnost i samopouzdanje.

Poruka nije da se deca zapostave, već da im se veruje i da im se dozvoli prostor za samostalno iskustvo, jer upravo tako najviše uče i emocionalno sazrevaju, piše Yumama.