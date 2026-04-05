Prema savetnici za veze Blejn Anderson, žene u vezi zapravo ne odlučuju o partneru na osnovu izgleda ili velikih romantičnih gestova, već na osnovu dubljih osobina koje utiču na osećaj stabilnosti i poverenja.

Kako se navodi, ključna osobina je sposobnost muškarca da ostane smiren pod pritiskom da ne reaguje impulsivno, ne povlači se i ne "puca" u teškim situacijama, već da zna da se nosi sa problemima koji su neizbežni u svakoj vezi.

Pored toga, ističe se i tiho samopouzdanje, odnosno muškarac koji ne pokušava po svaku cenu da impresionira i ne traži stalnu pažnju, već prirodno zrači sigurnošću.

Važna je i sposobnost da pruži osećaj emocionalne i životne sigurnosti, kao i da partnerka može da mu veruje i da se uz njega oseća zaštićeno.

Anderson naglašava da je privlačan i muškarac koji ima svoj život, tj. prijatelje, interese i ciljeve i koji ne zavisi u potpunosti od partnerskog odnosa.

Takođe, žene, prema njenim rečima, privlače muškarci koji imaju granice, poštuju sebe i drže se svojih vrednosti, kao i oni koji znaju šta žele u životu i imaju jasnu svrhu i pravac.

Zaključak je da dugoročno privlačnost ne grade spoljašnji faktori, već stabilnost, samopouzdanje i životna jasnoća muškarca.