To je samo mit i na njenom mestu, ako je iščupate neće izrasti više sedih vlasi. Naime, iz svake folikule raste po jedna dlaka, tako da proces čupanja ne može da podstakne rast više njih, tvrdi frizer Met Rec.

Ako primetite da se pojavljuje više sedih, to je prosto posledica starenja kose i tela, naglašava stručnjak

- Smatram da ljudi veruju u taj mit jer se seda dlaka više primeti, naročito kad kosa kreće u takve promene. Ona ima drugačiju teksturu, suva je, pa zato ljudima upada u oči - dodaje Rez.

To ipak nije razlog da ih čupate, jer sve to uzrokuje stres folikule, bolje je ostavite na miru ili promenite boju kose ako vam smeta.

Uostalom, već neko vreme seda kosa je u modi i to ne samo prirodna, koja zahteva više nege, već i razne veštačke sive, plavičaste nijanse, koje izgledaju lepo, a mogu i da podmlade izgled.