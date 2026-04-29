Koliko puta ste se ujutru pogledale u ogledalo i poželele da imate magično dugme za osvežavanje lica?

Svakodnevni stres, manjak sna i zagađen vazduh ostavljaju tragove koji se najpre vide na našem tenu.

Maska od kafe nije samo trend sa društvenih mreža, već stari trik koji su koristile naše bake kada im je bila potrebna brza regeneracija.

Ona je kao prvi gutljaj kafe za vašu kožu koji trenutno vraća sjaj i energiju.

Zašto kofein pravi čuda na koži?

Kofein je poznat po tome što podstiče mikrocirkulaciju, što znači da krv brže struji kroz sitne kapilare na licu.

Rezultat toga je koža koja izgleda zategnutije i odmornije, dok se nadutost oko očiju vidno smanjuje.

Ova maska od kafe deluje kao prirodni piling jer sitna zrnca uklanjaju mrtve ćelije bez previše agresije.

Kada sklonite taj sivi sloj sa površine, lice prodiše i odmah deluje svetlije.

Čudesni spoj: Med kao dubinska hidratacija

Dok kofein budi, med je tu da nahrani, smiri i pruži neophodnu vlagu.

On je prirodni humektant, što znači da vezuje vodu u dubljim slojevima kože, čineći je mekom na dodir.

Zato je maska od kafe u kombinaciji sa medom idealna za žene koje primećuju prve sitne borice i gubitak elastičnosti.

Antibakterijska svojstva meda takođe pomažu u sprečavanju sitnih upala i iritacija koje se javljaju zbog smoga i šminke.

Kako se pravi najbolja maska od kafe kod kuće?

Za ovaj tretman ne morate da idete u skupi salon, jer sve sastojke već imate u svojoj kuhinji.

Pomešajte jednu supenu kašiku sveže mlevene kafe ili taloga od jutarnje kafe sa jednom kašičicom gustog meda.

Ukoliko imate izrazito suvu kožu, slobodno dodajte par kapi maslinovog ili bademovog ulja.

Smesu nanesite laganim kružnim pokretima na očišćeno lice, izbegavajući osetljivu regiju oko očiju.

Video: