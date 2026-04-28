Pomešajte 50 % sode bikarbone s 50 % ricinusovog ulja i nanesite na mesta sa staračkim pegama, tamnim mrljama, melazmom ili hiperpigmentacijom. Soda bikarbona uklanja gornji sloj mrtve kože, slično kao piling.
Ova mešavina izvrsna je i za kožu na nadlakticama, ostavite je da deluje 10-15 minuta, a zatim isperite i nežno obrišite peškirom. Osetićete kako ricinusovo ulje dubinski hidrira vašu kožu, što je posebno korisno za ruke.
Takođe je odlična za opuštenu kožu, a možete je koristiti i na licu za ujednačavanje tena, kao i kao kremu za telo – na rukama, nogama, vratu, grudima...
Ova kombinacija je izvrsna jer soda bikarbona nežno uklanja mrtve ćelije kože i podstiče njenu obnovu, delujući kao prirodni piling.
Ricinusovo ulje, s druge strane, dubinski hrani i hidrira kožu, poboljšava njenu elastičnost i podstiče proizvodnju kolagena, što pomaže u smanjenju vidljivosti staračkih pega i hiperpigmentacija.
Zajedno, ovi sastojci stvaraju prirodan i učinkovit tretman za zdraviji i ujednačeniji ten.
Komentari (0)