Kako godine prolaze, koža se prirodno menja, postaje tanja, gubi čvrstinu i elastičnost, a često se javljaju i staračke pege i različite vrste hiperpigmentacije. Iako je reč o uobičajenom procesu starenja, mnogima ove promene utiču na samopouzdanje i doživljaj sopstvenog izgleda.

Ipak, ne mora se odmah posezati za skupim kozmetičkim tretmanima ili agresivnim preparatima. Postoje jednostavnija, prirodna rešenja koja mogu pomoći u ublažavanju neujednačenog tena i očuvanju zdravog izgleda kože. Jedna od često pominjanih kombinacija dolazi upravo iz svakodnevne rutine, spoj sode bikarbone i ricinusovog ulja, koji se koristi kao blagi prirodni tretman za posvetljivanje tamnih fleka i ujednačavanje tena.

Pomešajte 50 % sode bikarbone s 50 % ricinusovog ulja i nanesite na mesta sa staračkim pegama, tamnim mrljama, melazmom ili hiperpigmentacijom. Soda bikarbona uklanja gornji sloj mrtve kože, slično kao piling.

Ova mešavina izvrsna je i za kožu na nadlakticama, ostavite je da deluje 10-15 minuta, a zatim isperite i nežno obrišite peškirom. Osetićete kako ricinusovo ulje dubinski hidrira vašu kožu, što je posebno korisno za ruke.

Takođe je odlična za opuštenu kožu, a možete je koristiti i na licu za ujednačavanje tena, kao i kao kremu za telo – na rukama, nogama, vratu, grudima...

Ova kombinacija je izvrsna jer soda bikarbona nežno uklanja mrtve ćelije kože i podstiče njenu obnovu, delujući kao prirodni piling.

Ricinusovo ulje, s druge strane, dubinski hrani i hidrira kožu, poboljšava njenu elastičnost i podstiče proizvodnju kolagena, što pomaže u smanjenju vidljivosti staračkih pega i hiperpigmentacija.

Zajedno, ovi sastojci stvaraju prirodan i učinkovit tretman za zdraviji i ujednačeniji ten.